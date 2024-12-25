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На сколько подорожало жилье в Казахстане за 2024 год

Опубликовано:

Домик-копилка на фоне стройки.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Цены на жилье в Казахстане выросли в тенге. Однако в долларовом выражении ситуация оказалась противоположной. Все из-за скачков курса иностранной валюты. Об этом читайте в материале NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
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Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
  • Согласно данным Бюро национальной статистики, в ноябре 2024 года количество сделок купли-продажи жилья в Казахстане увеличилось на 24,3% по сравнению с предыдущим годом, при этом цены на новое и вторичное жилье выросли на 3,4%, а стоимость аренды - на 7%.
  • Наибольший рост цен на новостройки наблюдался в Актобе, Кокшетау и Таразе, на вторичном рынке - в Атырау, Астане и Кокшетау, а аренда жилья сильнее всего подорожала в Уральске, Шымкенте, Талдыкоргане и Петропавловске.
  • Несмотря на рост цен в тенге, из-за изменения курса доллара стоимость жилья в долларовом выражении снизилась почти на 10% за год, что ставит под вопрос выгодность инвестиций в недвижимость.

Как указывают данные Бюро национальной статистики за ноябрь 2024 года, рынок жилой недвижимости в Казахстане демонстрирует высокую активность.

Так, количество сделок купли-продажи жилья за ноябрь текущего года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года увеличилось на 24,3%.

В то же время выросли и цены:

  • продажа нового жилья – один квадратный метр оценивался в 499 257 тенге в среднем по Казахстану, что на 3,4% больше, чем годом ранее;
  • продажа вторичного жилья – 511 717 тенге за квадратный метр, при этом подорожание также составило 3,4%;
  • аренда жилья – выросла на 7% за год и достигла 4 516 тенге.

Лидерами роста цен на новостройки оказались Актобе (плюс 11% за год), Кокшетау (10,1%) и Тараз (10%).

Мужчина держит деревянный кубик
Кубики. Иллюстративное фото: Wipada Wipawin/Getty Images

На вторичном рынке наибольший рост стоимости квадратных метров отмечен в Атырау (16,7%), Астане и Кокшетау (по 9,8%).

А затраты на аренду сильнее всего увеличились для жителей Уральска (24,2%), Шымкента (24,1%), Талдыкоргана (20,8%) и Петропавловска (20,5%).

Выгодно ли жилье как инвестиция

Учитывая данные статистики, условная квартира площадью 50 квадратных метров на вторичном рынке стоила бы 24 715 931 тенге в прошлом году. А в ноябре 2024 года ее стоимость была бы равна 25 585 850 тенге (плюс 3,4%).

Однако среднемесячный курс доллара США в Казахстане на ноябрь 2023 года составлял 459,9 тенге. А в ноябре 2024 года он достиг 498,34 тенге.

Соответственно, в долларовом выражении за год стоимость такой условной квартиры снизилась с 53 742 до 51 342 долларов США (минус 4,5%). А с учетом роста курса доллара в декабре 2024 года до 523,72 тенге, стоимость покупки этого жилья составила бы уже 48 854 долларов США (минус 9,1%).

Почти такое же падение цен в иностранной валюте отмечается и у новостроек: с 52 433 до 50 092 долларов США в среднем по стране. В то же время аренда жилья (50 кв. м) в долларах с ноября 2023 года к ноябрю текущего года почти не подешевела: 456,6 против 453,1 доллара (0,8%).

А при росте курса доллара в декабре падение аренды в инвалюте достигло 5,6% (до 431 доллара) несмотря на подорожание в тенге на 7%.

Таким образом, за год в тенге новое и вторичное жилье подорожали на 3,4%. Но в долларовом выражении их стоимость снизилась почти на 10%. А съемное жилье стало дороже в национальной валюте на 7%, но подешевело в долларах на 5,6%.

Ранее аналитики рассказали, почему покупать и сдавать квартиру в аренду не выгодно в Казахстане.

Так, отмечалось, что доходность жилья оказалась значительно ниже вложений в ценные бумаги. А квадратные метры обесценивались в долларовом выражении.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2204066-na-skolko-podorozhalo-zhile-v-kazahstane-za-2024-god/

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