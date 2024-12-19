Сколько лет нужно сдавать квартиру, чтобы окупить ее в Казахстане

Съемное жилье в Казахстане стабильно дорожает. Но это не значит, что, сдав квартиру в аренду, можно сразу же выйти "в плюс". Окупаться она будет в среднем больше 9 лет. Подробности читайте на NUR.KZ.

Жилая недвижимость в Казахстане постоянно растет в цене. Это касается и арендного жилья. Например, по итогам ноября оно подорожало на 7% за год в среднем по Казахстану.

Такая картина может создать впечатление, что сдача квартиры в аренду является крайне выгодным занятием. Однако это не совсем так – окупаться такое жилье может долгие годы. Но сейчас ситуация обстоит немного лучше.

Как передает портал "Крыша", средний срок окупаемости арендного жилья в Казахстане составляет 9 лет и 6 месяцев. То есть столько лет потребуется, чтобы лишь "отбить" затраты на покупку квартиры.

При этом текущий срок на один месяц меньше того, что был два года назад.

Стоит учесть, что при расчетах за основу была взята самая популярная арендная недвижимость – однокомнатная квартира площадью 35 квадратных метров.

При этом срок окупаемости может сильно отличаться от региона, где сдается квартира. Все зависит от цен на аренду и стоимости квадратных метров.

Так, например, выгоднее всего покупать квартиры для сдачи в аренду в Кокшетау. Здесь можно выйти "в ноль" всего за 8 лет. Следом идет Актобе – 8 лет и 7 месяцев, а замыкает тройку лидеров Костанай – 8 лет и 9 месяцев.

Интересно, что дольше всего придется ждать арендодателям в Актау. Здесь квартира будет окупаться в среднем 11 лет и 9 месяцев. Также в тройку антилидеров попали Шымкент (11 лет и 3 месяца) и Алматы (10 лет и 7 месяцев).

В Астане выйти "в плюс" можно за 9 лет и 3 месяца.

Окупаемость квартир в городах Казахстана Город Окупаемость (лет) Кокшетау 8,0 Актобе 8,7 Костанай 8,9 Уральск 9,0 Астана 9,3 Караганда 9,3 Усть-Каменогорск 9,5 Атырау 9,6 Павлодар 9,7 Петропавловск 10,1 Алматы 10,7 Шымкент 11,3 Актау 11,9 По данным портала "Крыша"

Таким образом, казахстанцам, которые решатся зарабатывать на жизнь сдачей в аренду квартир, нужно быть готовым, что реальную прибыль удастся получить лишь спустя долгое время.

Впрочем, важно помнить, что сдача в аренду жилья сопряжена с рисками. Может случиться так, что квартиру долго не получится никому сдать, а часть средств придется тратить на ремонт – арендаторы во время проживания могут повредить имущество.

Не стоит забывать и о налогах, которые должны платить все арендодатели в Казахстане.

Все это делает рынок аренды менее выгодным, чем он мог бы быть. Однако важно помнить, что зачастую такой способ заработка выбирают не столько ради высокой прибыли, сколько для сохранения своих денег.