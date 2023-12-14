В каких городах Казахстана выгодно сдавать жилье в аренду

В Казахстане выгоднее всего сдавать жилье в аренду в Жезказгане и Караганде. Здесь его можно окупить за 8,9 и 8,5 года. Где придется ждать выхода "в плюс" дольше, узнали журналисты NUR.KZ.

Цены на жилую недвижимость в Казахстане постоянно растут. Так, по последним данным, средняя стоимость квадратного метра жилья практически достигла 500 тыс. тенге.

Дорожает и его аренда. Как отмечают аналитики Jusan Analytics, по итогам 11 месяцев 2023 года средняя по стране стоимость съемной жилой недвижимости выросла на 18% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Причем резкий рост цен происходит последние два года – если в период с 2015 по 2020 годы один квадратный метр съемного жилья стоил в среднем 2 370-2 400 тенге, то с 2021 года этот показатель вырос до 4 828 тенге. То есть стоимость аренды выросла почти в два раза. Теперь Казахстан является одной из самых дорогих стран для временного проживания в СНГ.

Впрочем, даже с дорогой арендой владельцам квартир не всегда удастся быстро их окупить. Как выяснили аналитики, в среднем по Казахстану арендодателю придется сдавать свое жилье минимум 8,5 лет, чтобы выйти "в плюс". Однако в некоторых регионах ждать чистой прибыли придется дольше.

Для расчета этого показателя они взяли соотношение средней стоимости вторичного жилья к средней арендной плате за год в Казахстане. Таким образом, чем он ниже, тем выгоднее покупать жилье для сдачи в аренду, а чем выше – тем выгоднее арендовать самому.

Соотношение цен на жилье к арендной плате. Инфографика: Jusan analytics

Так, например, в Семее и Талдыкоргане выгоднее самому снимать жилье, чем покупать и затем сдавать – из-за его стоимости и цен на аренду ждать, пока покупка начнет приносить реальный доход, придется 13,8 и 13,3 года, соответственно.

В Алматы самая дорогая аренда в Казахстане – в среднем придется платить по 5 470 тенге за "квадрат". Но даже с такими ценами недвижимость окупится только через 9,3 года. В Астане придется ждать около 10 лет, а в Шымкенте – вообще 12,6 года.

Выгоднее всего покупать жилье для последующей сдачи его в аренду в Жезказгане и Караганде – здесь для полной окупаемости хватит по 8,9 и 8,5 года соответственно.

Стоит отметить, что в большей части городов страны соотношение цены к стоимости аренды жилья снижается, однако в Туркестане (11,3 года), Павлодаре (12,1 года) и Актобе (10 лет) оно растет. В этих регионах аренда жилья становится более привлекательной, чем его покупка.

Ситуация на рынке жилья в Казахстане. Инфографика: Jusan analytics

Таким образом, несмотря на тот факт, что в Казахстане довольно высокие цены на аренду, которые, по мнению аналитиков, в ближайшем будущем сохранятся, выгодность такого бизнеса неочевидна.

Поэтому казахстанцам, которые планируют стать арендодателями, следует взвесить все "за" и "против", перед тем как вкладываться в жилую недвижимость с целью последующей сдачи ее в аренду. Ведь окупаться она будет долго, а такой вид деятельности сам по себе подразумевает регулярные денежные вливания, например, в ремонт.