Жилая недвижимость подорожала в Казахстане

Жилье подорожало в Казахстане на 0,4% за месяц. За год рост цен на первичном и вторичном рынках составил 3,4%, а на арендную жилую недвижимость – 7%. О ее средней стоимости узнали журналисты NUR.KZ.
В октябре 2024 года жилье в Казахстане немного подорожало. Ноябрь продолжил эту тенденцию – цены не сильно, но продолжили расти.
На сколько подорожало новое жилье
Так, по данным Бюро национальной статистики, средняя стоимость новых квартир по итогам ноября выросла на 0,4% за месяц. Рост был зафиксирован только в нескольких городах: Павлодаре (на 4,2%), Актау (на 4,1%), Кокшетау (на 3%), Таразе (на 1,4%), Алматы (на 0,4%) и Шымкенте (на 0,3%).
За год жилье в новостройках подорожало на 3,4%. Сильнее всего в Актобе (на 11%), Кокшетау (на 10,1%) и Таразе (на 10%). А в двух городах по сравнению с прошлым годом оно подешевело: в Усть-Каменогорске (на 0,8%) и Атырау (на 4,7%).
Таким образом, стоимость новой жилой недвижимости в ноябре 2024 года в среднем по стране составила 499 257 тенге за квадратный метр. Самые высокие цены зафиксированы в Астане (595 466 тенге), Алматы (582 036 тенге) и Шымкенте (437 827 тенге), а самые низкие – в Кокшетау (319 933 тенге), Уральске (287 821 тенге) и Актобе (281 553 тенге).
|Цены на первичном рынке жилья в ноябре 2024 года
за один квадратный метр (тенге)
|Город
|Рост за
месяц
|Рост
за год
|Средняя
стоимость
|Казахстан
|0,4%
|3,4%
|499 257
|Астана
|0,0%
|3,8%
|595 466
|Алматы
|0,4%
|1,9%
|582 036
|Шымкент
|0,3%
|7,2%
|437 827
|Актау
|4,1%
|4,4%
|426 371
|Актобе
|0,0%
|11,0%
|281 553
|Атырау
|0,0%
|-4,7%
|394 325
|Жезказган
|0,0%
|-
|373 768
|Кокшетау
|3,0%
|10,1%
|319 933
|Караганда
|0,0%
|0,6%
|369 070
|Қонаев
|0,0%
|-
|383 406
|Костанай
|0,0%
|6,2%
|387 100
|Кызылорда
|0,0%
|7,1%
|337 528
|Уральск
|0,0%
|3,6%
|287 821
|Усть-Каменогорск
|0,0%
|-0,8%
|376 319
|Павлодар
|4,2%
|8,7%
|379 044
|Петропавловск
|0,0%
|0,5%
|361 432
|Семей
|0,0%
|0,0%
|367 517
|Талдыкорган
|0,0%
|7,2%
|334 829
|Тараз
|1,4%
|10,0%
|372 433
|Туркестан
|0,0%
|3,1%
|350 589
|По данным Бюро национальной статистики
На сколько подорожало вторичное жилье
Цены на перепродажу квартир за месяц также выросли на 0,4%. Больше всего вторичное жилье подорожало в Талдыкоргане (на 4%), городе Қонаев (на 3,9%) и Жезказгане (на 2,2%). И только в пяти городах его стоимость осталась без изменений: Актау, Актобе, Кызылорда, Семей и Туркестан.
По сравнению с ноябрем прошлого года цены на вторичное жилье выросли на 3,4%. Сильнее всего в Атырау (на 16,7%), Кокшетау (на 9,8%) и Астане (на 9,8%). И в пяти городах оно за год подешевело: Уральске (на 0,8%), Караганде (на 0,9%), Алматы (на 1,6%), Усть-Каменогорске (на 3,2%) и Шымкенте (на 4,1%).
Средняя стоимость перепродажи жилой недвижимости составила 511 717 тенге за "квадрат". Дороже всего оно в Астане (632 176 тенге), Алматы (594 615 тенге) и Атырау (474 746 тенге). А дешевле – в Кокшетау (319 912 тенге), Кызылорде (310 996 тенге) и Актобе (304 181 тенге).
|Цены на вторичном рынке жилья в ноябре 2024 года
за один квадратный метр (тенге)
|Город
|Рост за
месяц
|Рост
за год
|Средняя
стоимость
|Казахстан
|0,4%
|3,4%
|511 717
|Астана
|0,2%
|9,8%
|632 176
|Алматы
|0,3%
|-1,6%
|594 615
|Шымкент
|1,4%
|-4,1%
|418 192
|Актау
|0,0%
|2,1%
|327 442
|Актобе
|0,0%
|2,0%
|304 181
|Атырау
|0,2%
|16,7%
|474 746
|Жезказган
|2,2%
|4,6%
|353 246
|Кокшетау
|1,1%
|9,8%
|319 912
|Караганда
|0,2%
|-0,9%
|383 279
|Қонаев
|3,9%
|1,1%
|436 535
|Костанай
|1,2%
|1,4%
|389 955
|Кызылорда
|0,0%
|0,4%
|310 996
|Уральск
|1,3%
|-0,8%
|356 230
|Усть-Каменогорск
|1,1%
|-3,2%
|377 885
|Павлодар
|1,3%
|4,7%
|375 137
|Петропавловск
|1,3%
|8,9%
|381 363
|Семей
|0,0%
|3,3%
|408 604
|Талдыкорган
|4,0%
|7,4%
|358 852
|Тараз
|0,9%
|2,4%
|323 855
|Туркестан
|0,0%
|5,0%
|323 641
|По данным Бюро национальной статистики
На сколько подорожало арендное жилье
Арендная плата за благоустроенное жилье в ноябре 2024 года за месяц в среднем выросла на 0,4%. Сильнее всего съемная жилая недвижимость подорожала в Атырау (на 6,6%), Семее (на 4,9%) и Талдыкоргане (на 3,6%). А, наоборот, подешевела в Алматы (на 1%) и Усть-Каменогорске (на 1,1%).
За год цены больше всего выросли в Уральске (на 24,2%), Шымкенте (на 24,1%) и Талдыкоргане (на 20,8%). А снизились только в Актобе (на 8,2%).
Арендовать квадратный метр благоустроенного жилья в среднем по Казахстану при этом можно за 4 516 тенге. Дороже всего оно стоит в Алматы (5 390 тенге), Астане (4 673 тенге) и Караганде (4 234 тенге). А дешевле всего в Кызылорде (2 455 тенге), Актобе (2 357 тенге) и Таразе (2 092 тенге).
|Цены на арендном рынке жилья в ноябре 2024 года
за один квадратный метр (тенге)
|Город
|Рост за
месяц
|Рост
за год
|Средняя
стоимость
|Казахстан
|0,4%
|7,0%
|4 516
|Астана
|1,1%
|12,9%
|4 673
|Алматы
|-1,0%
|1,9%
|5 390
|Шымкент
|2,1%
|24,1%
|3 800
|Актау
|0,0%
|9,2%
|3 278
|Актобе
|0,0%
|-8,2%
|2 357
|Атырау
|6,6%
|6,6%
|3 661
|Жезказган
|0,0%
|7,6%
|3 652
|Кокшетау
|0,0%
|12,2%
|3 006
|Караганда
|0,0%
|8,8%
|4 234
|Қонаев
|2,6%
|11,9%
|3 799
|Костанай
|1,7%
|7,0%
|2 785
|Кызылорда
|1,6%
|8,7%
|2 455
|Уральск
|0,0%
|24,2%
|3 126
|Усть-Каменогорск
|-1,1%
|10,5%
|3 036
|Павлодар
|1,5%
|3,5%
|2 556
|Петропавловск
|2,0%
|20,5%
|3 176
|Семей
|4,9%
|15,3%
|3 194
|Талдыкорган
|3,6%
|20,8%
|3 146
|Тараз
|0,9%
|3,4%
|2 092
|Туркестан
|1,8%
|0,7%
|2 462
|По данным Бюро национальной статистики
Между тем напомним, что жилье, по мнению некоторых экспертов, может подорожать еще больше из-за роста курса доллара. В первую очередь это коснется строящейся и новой жилой недвижимости и может потянуть за собой "вторичку".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2198040-zhilaya-nedvizhimost-podorozhala-v-kazahstane/