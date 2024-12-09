Жилая недвижимость подорожала в Казахстане

Жилье подорожало в Казахстане на 0,4% за месяц. За год рост цен на первичном и вторичном рынках составил 3,4%, а на арендную жилую недвижимость – 7%. О ее средней стоимости узнали журналисты NUR.KZ.

В октябре 2024 года жилье в Казахстане немного подорожало. Ноябрь продолжил эту тенденцию – цены не сильно, но продолжили расти.

На сколько подорожало новое жилье

Так, по данным Бюро национальной статистики, средняя стоимость новых квартир по итогам ноября выросла на 0,4% за месяц. Рост был зафиксирован только в нескольких городах: Павлодаре (на 4,2%), Актау (на 4,1%), Кокшетау (на 3%), Таразе (на 1,4%), Алматы (на 0,4%) и Шымкенте (на 0,3%).

За год жилье в новостройках подорожало на 3,4%. Сильнее всего в Актобе (на 11%), Кокшетау (на 10,1%) и Таразе (на 10%). А в двух городах по сравнению с прошлым годом оно подешевело: в Усть-Каменогорске (на 0,8%) и Атырау (на 4,7%).

Таким образом, стоимость новой жилой недвижимости в ноябре 2024 года в среднем по стране составила 499 257 тенге за квадратный метр. Самые высокие цены зафиксированы в Астане (595 466 тенге), Алматы (582 036 тенге) и Шымкенте (437 827 тенге), а самые низкие – в Кокшетау (319 933 тенге), Уральске (287 821 тенге) и Актобе (281 553 тенге).

Цены на первичном рынке жилья в ноябре 2024 года

за один квадратный метр (тенге) Город Рост за

месяц Рост

за год Средняя

стоимость Казахстан 0,4% 3,4% 499 257 Астана 0,0% 3,8% 595 466 Алматы 0,4% 1,9% 582 036 Шымкент 0,3% 7,2% 437 827 Актау 4,1% 4,4% 426 371 Актобе 0,0% 11,0% 281 553 Атырау 0,0% -4,7% 394 325 Жезказган 0,0% - 373 768 Кокшетау 3,0% 10,1% 319 933 Караганда 0,0% 0,6% 369 070 Қонаев 0,0% - 383 406 Костанай 0,0% 6,2% 387 100 Кызылорда 0,0% 7,1% 337 528 Уральск 0,0% 3,6% 287 821 Усть-Каменогорск 0,0% -0,8% 376 319 Павлодар 4,2% 8,7% 379 044 Петропавловск 0,0% 0,5% 361 432 Семей 0,0% 0,0% 367 517 Талдыкорган 0,0% 7,2% 334 829 Тараз 1,4% 10,0% 372 433 Туркестан 0,0% 3,1% 350 589 По данным Бюро национальной статистики

На сколько подорожало вторичное жилье

Цены на перепродажу квартир за месяц также выросли на 0,4%. Больше всего вторичное жилье подорожало в Талдыкоргане (на 4%), городе Қонаев (на 3,9%) и Жезказгане (на 2,2%). И только в пяти городах его стоимость осталась без изменений: Актау, Актобе, Кызылорда, Семей и Туркестан.

По сравнению с ноябрем прошлого года цены на вторичное жилье выросли на 3,4%. Сильнее всего в Атырау (на 16,7%), Кокшетау (на 9,8%) и Астане (на 9,8%). И в пяти городах оно за год подешевело: Уральске (на 0,8%), Караганде (на 0,9%), Алматы (на 1,6%), Усть-Каменогорске (на 3,2%) и Шымкенте (на 4,1%).

Средняя стоимость перепродажи жилой недвижимости составила 511 717 тенге за "квадрат". Дороже всего оно в Астане (632 176 тенге), Алматы (594 615 тенге) и Атырау (474 746 тенге). А дешевле – в Кокшетау (319 912 тенге), Кызылорде (310 996 тенге) и Актобе (304 181 тенге).

Цены на вторичном рынке жилья в ноябре 2024 года

за один квадратный метр (тенге) Город Рост за

месяц Рост

за год Средняя

стоимость Казахстан 0,4% 3,4% 511 717 Астана 0,2% 9,8% 632 176 Алматы 0,3% -1,6% 594 615 Шымкент 1,4% -4,1% 418 192 Актау 0,0% 2,1% 327 442 Актобе 0,0% 2,0% 304 181 Атырау 0,2% 16,7% 474 746 Жезказган 2,2% 4,6% 353 246 Кокшетау 1,1% 9,8% 319 912 Караганда 0,2% -0,9% 383 279 Қонаев 3,9% 1,1% 436 535 Костанай 1,2% 1,4% 389 955 Кызылорда 0,0% 0,4% 310 996 Уральск 1,3% -0,8% 356 230 Усть-Каменогорск 1,1% -3,2% 377 885 Павлодар 1,3% 4,7% 375 137 Петропавловск 1,3% 8,9% 381 363 Семей 0,0% 3,3% 408 604 Талдыкорган 4,0% 7,4% 358 852 Тараз 0,9% 2,4% 323 855 Туркестан 0,0% 5,0% 323 641 По данным Бюро национальной статистики

На сколько подорожало арендное жилье

Арендная плата за благоустроенное жилье в ноябре 2024 года за месяц в среднем выросла на 0,4%. Сильнее всего съемная жилая недвижимость подорожала в Атырау (на 6,6%), Семее (на 4,9%) и Талдыкоргане (на 3,6%). А, наоборот, подешевела в Алматы (на 1%) и Усть-Каменогорске (на 1,1%).

За год цены больше всего выросли в Уральске (на 24,2%), Шымкенте (на 24,1%) и Талдыкоргане (на 20,8%). А снизились только в Актобе (на 8,2%).

Арендовать квадратный метр благоустроенного жилья в среднем по Казахстану при этом можно за 4 516 тенге. Дороже всего оно стоит в Алматы (5 390 тенге), Астане (4 673 тенге) и Караганде (4 234 тенге). А дешевле всего в Кызылорде (2 455 тенге), Актобе (2 357 тенге) и Таразе (2 092 тенге).

Цены на арендном рынке жилья в ноябре 2024 года

за один квадратный метр (тенге) Город Рост за

месяц Рост

за год Средняя

стоимость Казахстан 0,4% 7,0% 4 516 Астана 1,1% 12,9% 4 673 Алматы -1,0% 1,9% 5 390 Шымкент 2,1% 24,1% 3 800 Актау 0,0% 9,2% 3 278 Актобе 0,0% -8,2% 2 357 Атырау 6,6% 6,6% 3 661 Жезказган 0,0% 7,6% 3 652 Кокшетау 0,0% 12,2% 3 006 Караганда 0,0% 8,8% 4 234 Қонаев 2,6% 11,9% 3 799 Костанай 1,7% 7,0% 2 785 Кызылорда 1,6% 8,7% 2 455 Уральск 0,0% 24,2% 3 126 Усть-Каменогорск -1,1% 10,5% 3 036 Павлодар 1,5% 3,5% 2 556 Петропавловск 2,0% 20,5% 3 176 Семей 4,9% 15,3% 3 194 Талдыкорган 3,6% 20,8% 3 146 Тараз 0,9% 3,4% 2 092 Туркестан 1,8% 0,7% 2 462 По данным Бюро национальной статистики

Между тем напомним, что жилье, по мнению некоторых экспертов, может подорожать еще больше из-за роста курса доллара. В первую очередь это коснется строящейся и новой жилой недвижимости и может потянуть за собой "вторичку".