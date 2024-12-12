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Казахстан попал в список стран с самой дешевой электроэнергией

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Электрическая подстанция
Подстанция. Иллюстративное фото: pixabay.com

В рейтинге стран по стоимости электроэнергии Казахстан оказался на 24 месте среди 147 участников. Один киловатт-час в стране стоит в среднем 0,046 доллара США. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Многие платные услуги в Казахстане дорожают не первый месяц. Рост цен происходит в рамках программы "Тарифы в обмен на инвестиции". Компании, которые оказывают коммунальные услуги, повышают тарифы, но обязуются улучшить инфраструктуру и повысить зарплаты работникам.

Тем не менее, как отмечает портал EnergyProm, Казахстан все равно входит в список стран с невысокими ценами на электроэнергию. Более того, согласно международному рейтингу, тарифы здесь одни из самых низких в Содружестве независимых государств (СНГ).

В марте 2024 года один киловатт-час казахстанцу обходился примерно 0,046 доллара. Более низкие тарифы были зафиксированы только в Узбекистане – 0,023 доллара.

Для понимания: в России киловатт-час стоил 0,051 доллара, в Украине – 0,063 доллара, в Беларуси – 0,075 доллара, в Армении – 0,109 доллара, а в Молдове – вообще 0,131 доллара.

Стоит отметить, что на текущий момент тарифы на электроэнергию в Казахстане являются дифференцированными. Для экономных граждан они ниже, чем для тех, кто активно использует энергию.

Впрочем, настоящими мировыми рекордсменами по стоимости электроэнергии стали Италия (0,431 доллара), Каймановы острова (0,433 доллара) и Бермуды (0,458 доллара).

А вот самое дешевое электричество поставляется в Иране (0,002 доллара), Эфиопии (0,003 доллара) и на Кубе (0,006 доллара).

Тарифы на электроэнергию в разных странах мира
Рейтинг стран по стоимости электроэнергии. Инфографика: energyprom.kz

Впрочем, важно отметить тот факт, что тарифы на электроэнергию в Казахстане являются одними из самых быстрорастущих. По состоянию на 1 декабря они выросли на 21,7% за год. Поэтому вполне возможно, что общая картина уже успела немного измениться.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2199486-kazahstan-popal-v-spisok-stran-s-samoy-deshevoy-elektroenergiey/

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