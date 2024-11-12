Где чаще всего покупают жилье в Казахстане

В Казахстане сохраняется спрос на жилье. В октябре жители страны провели почти 40 тыс. сделок купли-продажи, более трети из которых пришлись на Алматы и Астану. Подробности читайте на NUR.KZ.
За последний месяц спрос на жилую недвижимость в Казахстане практически не изменился. Согласно данным Бюро национальной статистики, в октябре в стране было зарегистрировано 39 143 сделки купли-продажи жилья – это всего лишь на 1% меньше, чем было месяцем ранее, но сразу на 18,7% больше, чем было в прошлом году.
Напомним, спрос на жилую недвижимость в Казахстане сохраняется на фоне стабильных цен. В октябре они практически не изменились: первичное жилье за месяц подорожало на 0,6%, а вторичное, наоборот, стало дешевле на 0,4%.
Между тем, более трети всех продаж в октябре пришлись на Алматы (7 642 сделки) и Астану (6 993 сделки). Примечательно, что в первом мегаполисе наблюдается снижение на 6,3% за месяц, тогда как во втором – рост на 5,2%. Впрочем, в годовом разрезе в обоих городах наблюдается рост – на 30,5% и 28,6% соответственно.
В октябре сильно вырос спрос на жилье в области Ұлытау – на 33,1% за месяц и сразу на 76,8% за год. Всего там было зарегистрировано 527 сделок. Также значительный прирост показала область Абай – на 21,2% за месяц и на 47,1% за год, до 1 187 сделок.
В Шымкенте было зарегистрировано 1 590 сделок, что на 7,3% меньше, чем было в сентябре, но на 14,6% больше, чем было в октябре 2023 года.
|Регион
|Количество
сделок
купли-продажи жилья
|Рост в октябре 2024 года
|к сентябрю
2024 года
|к октябрю
2023 года
|Казахстан
|39 143
|-1,0%
|18,7%
|Абай
|1 187
|21,2%
|47,1%
|Акмолинская
|1 470
|-3,9%
|9,7%
|Актюбинская
|1 713
|5,9%
|39,6%
|Алматинская
|2 088
|5,1%
|25,6%
|Атырауская
|1 152
|-3,2%
|4,0%
|Западно-Казахстанская
|1 469
|-21,5%
|41,7%
|Жамбылская
|1 104
|-3,3%
|0,7%
|Жетісу
|775
|-8,6%
|4,4%
|Карагандинская
|2 997
|0,3%
|-2,5%
|Костанайская
|1 378
|-2,1%
|8,4%
|Кызылординская
|847
|22,6%
|37,3%
|Мангистауская
|1 935
|-6,4%
|26,6%
|Павлодарская
|1 128
|5,7%
|14,5%
|Северо-Казахстанская
|729
|-19,8%
|-8,8%
|Туркестанская
|1 154
|8,5%
|-28,3%
|Ұлытау
|527
|33,1%
|76,8%
|Восточно-Казахстанская
|1 265
|0,1%
|15,8%
|Астана
|6 993
|5,2%
|28,6%
|Алматы
|7 642
|-6,4%
|30,5%
|Шымкент
|1 590
|-7,3%
|14,6%
|По данным Бюро национальной статистики
Чаще всего жители Казахстана покупали квартиры – по ним были зарегистрированы 30 454 сделки. На частные дома пришлись лишь 8 690 продаж.
Особым спросом в октябре пользовались 1-комнатные (11 570 сделок) и 2-комнатные (11 295 сделок) квартиры. На 3-комнатные пришлись 6 294 продажи, а на 4-комнатные – лишь 1 151 сделка.
Напомним, "жилищный бум" в текущем году в Казахстане наблюдался в августе – тогда жители страны провели 40 832 сделки купли-продажи, что являлось максимальным показателем с апреля 2022 года.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2186045-gde-chashche-vsego-pokupayut-zhile-v-kazahstane/