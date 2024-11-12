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Где чаще всего покупают жилье в Казахстане

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Монеты на фоне домов.
Монеты на фоне домов. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане сохраняется спрос на жилье. В октябре жители страны провели почти 40 тыс. сделок купли-продажи, более трети из которых пришлись на Алматы и Астану. Подробности читайте на NUR.KZ.

За последний месяц спрос на жилую недвижимость в Казахстане практически не изменился. Согласно данным Бюро национальной статистики, в октябре в стране было зарегистрировано 39 143 сделки купли-продажи жилья – это всего лишь на 1% меньше, чем было месяцем ранее, но сразу на 18,7% больше, чем было в прошлом году.

Продажи жилья в Казахстане (октябрь 2024 года)
Продажи жилья в Казахстане. Инфографика: Бюро национальной статистики
Напомним, спрос на жилую недвижимость в Казахстане сохраняется на фоне стабильных цен. В октябре они практически не изменились: первичное жилье за месяц подорожало на 0,6%, а вторичное, наоборот, стало дешевле на 0,4%.

Между тем, более трети всех продаж в октябре пришлись на Алматы (7 642 сделки) и Астану (6 993 сделки). Примечательно, что в первом мегаполисе наблюдается снижение на 6,3% за месяц, тогда как во втором – рост на 5,2%. Впрочем, в годовом разрезе в обоих городах наблюдается рост – на 30,5% и 28,6% соответственно.

В октябре сильно вырос спрос на жилье в области Ұлытау – на 33,1% за месяц и сразу на 76,8% за год. Всего там было зарегистрировано 527 сделок. Также значительный прирост показала область Абай – на 21,2% за месяц и на 47,1% за год, до 1 187 сделок.

В Шымкенте было зарегистрировано 1 590 сделок, что на 7,3% меньше, чем было в сентябре, но на 14,6% больше, чем было в октябре 2023 года.

Регион Количество
сделок
купли-продажи жилья		 Рост в октябре 2024 года
к сентябрю
2024 года		 к октябрю
2023 года
Казахстан 39 143 -1,0% 18,7%
Абай 1 187 21,2% 47,1%
Акмолинская 1 470 -3,9% 9,7%
Актюбинская 1 713 5,9% 39,6%
Алматинская 2 088 5,1% 25,6%
Атырауская 1 152 -3,2% 4,0%
Западно-Казахстанская 1 469 -21,5% 41,7%
Жамбылская 1 104 -3,3% 0,7%
Жетісу 775 -8,6% 4,4%
Карагандинская 2 997 0,3% -2,5%
Костанайская 1 378 -2,1% 8,4%
Кызылординская 847 22,6% 37,3%
Мангистауская 1 935 -6,4% 26,6%
Павлодарская 1 128 5,7% 14,5%
Северо-Казахстанская 729 -19,8% -8,8%
Туркестанская 1 154 8,5% -28,3%
Ұлытау 527 33,1% 76,8%
Восточно-Казахстанская 1 265 0,1% 15,8%
Астана 6 993 5,2% 28,6%
Алматы 7 642 -6,4% 30,5%
Шымкент 1 590 -7,3% 14,6%
По данным Бюро национальной статистики

Чаще всего жители Казахстана покупали квартиры – по ним были зарегистрированы 30 454 сделки. На частные дома пришлись лишь 8 690 продаж.

Особым спросом в октябре пользовались 1-комнатные (11 570 сделок) и 2-комнатные (11 295 сделок) квартиры. На 3-комнатные пришлись 6 294 продажи, а на 4-комнатные – лишь 1 151 сделка.

Напомним, "жилищный бум" в текущем году в Казахстане наблюдался в августе – тогда жители страны провели 40 832 сделки купли-продажи, что являлось максимальным показателем с апреля 2022 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2186045-gde-chashche-vsego-pokupayut-zhile-v-kazahstane/

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