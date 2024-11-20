Top.Mail.Ru
Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстан "догнал" Россию по росту цен

Опубликовано:

Женщина держит в руках чек
Фискальный чек. Иллюстративное фото: industryview/Getty Images

По итогам октября инфляция в Казахстане выросла до 8,5%. Такой же показатель был зафиксирован в России. Как растут цены в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), узнали журналисты NUR.KZ.

В октябре годовая инфляция в Казахстане ускорилась и достигла 8,5%. С таким показателем страна догнала прежнего лидера по темпам роста цен в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) – Россию.

Согласно данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), по итогам октября Казахстан и Россия теперь делят первое место по инфляции. На третьем месте оказалась Беларусь с ростом цен на 5,9% за год, а далее идут Кыргызстан и Армения с показателями в 4,8% и 0,6% соответственно.

Инфляция в странах ЕАЭС
Инфляция в ЕАЭС. Источник: Евразийская экономическая комиссия

Примечательно, что "лидеры" занимают первые места по инфляции в разных сферах. Казахстан, как и ранее, отличился ростом цен на непродовольственные товары (7,8%) и платные услуги (14,3%), а Россия – на продукты питания (9%).

В целом по ЕАЭС продовольственные товары подорожали на 8,2%, непродовольственные – на 5,7%, а сфера услуг – на 11,1%.

Самый низкий рост цен на продукты питания зафиксирован в Кыргызстане – 3,8%. При этом в Армении наблюдается дефляция, то есть снижение цен на 0,1% за год.

Похожая картина наблюдается и в сфере непродовольственных товаров. В Армении цены снизились на 2,1%, а Беларусь отличилась самым невысоким приростом – на 4,1%.

Наименьшее подорожание в сфере платных услуг зафиксировано в Армении – 3,3% за год.

Инфляция в странах ЕАЭС
Инфляция в ЕАЭС. Источник: Евразийская экономическая комиссия

Стоит отметить, что инфляция в Казахстане продолжает расти в первую очередь из-за подорожания коммунальных услуг. В секторе идет плановый рост цен в рамках программы "Тарифы в обмен на инвестиции".

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2189846-kazahstan-dognal-rossiyu-po-rostu-cen/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie