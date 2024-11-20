Казахстан "догнал" Россию по росту цен

По итогам октября инфляция в Казахстане выросла до 8,5%. Такой же показатель был зафиксирован в России. Как растут цены в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), узнали журналисты NUR.KZ.

В октябре годовая инфляция в Казахстане ускорилась и достигла 8,5%. С таким показателем страна догнала прежнего лидера по темпам роста цен в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) – Россию.

Согласно данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), по итогам октября Казахстан и Россия теперь делят первое место по инфляции. На третьем месте оказалась Беларусь с ростом цен на 5,9% за год, а далее идут Кыргызстан и Армения с показателями в 4,8% и 0,6% соответственно.

Инфляция в ЕАЭС. Источник: Евразийская экономическая комиссия

Примечательно, что "лидеры" занимают первые места по инфляции в разных сферах. Казахстан, как и ранее, отличился ростом цен на непродовольственные товары (7,8%) и платные услуги (14,3%), а Россия – на продукты питания (9%).

В целом по ЕАЭС продовольственные товары подорожали на 8,2%, непродовольственные – на 5,7%, а сфера услуг – на 11,1%.

Самый низкий рост цен на продукты питания зафиксирован в Кыргызстане – 3,8%. При этом в Армении наблюдается дефляция, то есть снижение цен на 0,1% за год.

Похожая картина наблюдается и в сфере непродовольственных товаров. В Армении цены снизились на 2,1%, а Беларусь отличилась самым невысоким приростом – на 4,1%.

Наименьшее подорожание в сфере платных услуг зафиксировано в Армении – 3,3% за год.

Инфляция в ЕАЭС. Источник: Евразийская экономическая комиссия

Стоит отметить, что инфляция в Казахстане продолжает расти в первую очередь из-за подорожания коммунальных услуг. В секторе идет плановый рост цен в рамках программы "Тарифы в обмен на инвестиции".