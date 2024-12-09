На среднюю зарплату в Алматы можно купить больше продуктов питания, чем в целом по Казахстану

На среднюю зарплату в Алматы можно купить 1,5 тонны рожек, 3,6 центнера окорочков и 785 десятков яиц. В среднем по Казахстану можно оплатить меньше продуктов питания. Цифры сравнили журналисты NUR.KZ.

Средняя заработная плата в Казахстане в третьем квартале 2024 года составила 390 328 тенге. В Алматы она больше среднереспубликанского значения – 471 264 тенге.

Некоторые эксперты при этом утверждают, что важнее не размер зарплаты, а ее покупательная способность, то есть отношение к стоимости товаров и услуг в регионе.

Чтобы узнать покупательную способность средней заработной платы в Алматы, мы узнали, сколько на нее можно купить социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ). Для этого были использованы розничные цены, зафиксированные в мегаполисе 3 декабря специалистами Бюро национальной статистики.

Напомним, что в перечень СЗПТ входят 19 основных продуктов питания. Это товары повседневного спроса, среди которых в том числе: овощи, мясо, крупы, мучные и молочные изделия.

Сколько продуктов питания можно купить в Алматы

Так, например, средняя стоимость пшеничной муки первого сорта в Алматы составляет 284 тенге за килограмм. Таким образом на среднемесячную зарплату в мегаполисе можно купить 1 659 килограммов данного товара.

А формового хлеба из пшеничной муки первого сорта – 2 299 килограммов, учитывая, что "Кирпич" в южной столице в среднем стоит 205 тенге за килограмм (одна булка обычно весит примерно 500 граммов).

Одна зарплата среднестатистического алматинца также равна 1,5 тонны весовых рожек (306 тенге), 1,1 тонны шлифованного круглозерного риса (447 тенге), 2,3 тонны гречневой крупы (208 тенге), 1,1 тонны сахарного песка (412 тенге) или 4,8 тонны поваренной соли (99 тенге).

Кроме того, на 471 264 тенге в Алматы можно купить 610 литров подсолнечного масла (773 тенге) или 111 килограммов сливочного несоленого масла (4 255 тенге).

Что касается мяса, то средней зарплатой можно оплатить 173 килограмма лопаточно-грудной части говядины (2 727 тенге), 358 килограммов куриных окорочков (1 315 тенге) или 785 десятков яиц первой категории (600 тенге).

Этой суммы также хватит на 1 022 и 946 литров пастеризованного молока (461 тенге) или кефира (498 тенге) жирностью 2,5%, или 201 килограмм творога жирностью 5-9% (2 345 тенге).

Если оценить среднемесячную зарплату в Алматы основными овощами, то она равна 2,5 тонны картофеля (192 тенге), 3,1 тонны моркови (151 тенге), 4,1 тонны репчатого лука (115 тенге) или 3,5 тонны белокочанной капусты (133 тенге).

Отметим, что количество основных продуктов питания, которое можно купить на среднюю заработную плату в Алматы, в основном больше, чем в среднем по Казахстану. То есть цены могут быть выше общереспубликанских, но покупательная способность зарплат по отношению к ним в мегаполисе зачастую больше.

Сколько основных продуктов питания можно купить

на среднюю зарплату (килограмм, литр, десяток) Регион Алматы Казахстан Средняя зарплата

в 3 квартале 2024 года 471 264 тенге 390 328 тенге Основные продукты

питания (05.12.2024) стоимость

(тенге) количество стоимость

(тенге) количество Пшеничная мука первого сорта 284 1 659 224 1 743 Хлеб из пшеничной муки первого сорта 205 2 299 201 1 942 Рожки (весовые) 306 1 540 316 1 235 Шлифованный круглозерный рис (весовой) 447 1 054 451 865 Гречневая крупа (весовая) 208 2 266 210 1 859 Подсолнечное масло 773 610 710 550 Сливочное несоленое масло 4 255 111 4 286 91 Лопаточно-грудная часть говядины 2 727 173 2 572 152 Куриные окорочка 1 315 358 1 357 288 Пастеризованное молоко, 2,5% 461 1 022 403 969 Кефир, 2,5% 498 946 431 906 Творог, 5-9% 2 345 201 2 172 180 Картофель 192 2 455 179 2 181 Морковь 151 3 121 152 2 568 Репчатый лук 115 4 098 128 3 049 Белокочанная капуста 133 3 543 142 2 749 Сахарный песок 412 1 144 394 991 Яйца первой категории 600 785 543 719 Поваренная соль (кроме "Экстра") 99 4 760 73 5 347 По данным Бюро национальной статистики

Ранее мы также сравнивали, сколько продуктов питания можно купить на среднюю зарплату в Казахстане и других странах-участницах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По некоторым позициям страна оказалась в лидерах.