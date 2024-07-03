На среднюю зарплату теперь можно купить меньше бензина в Казахстане

Средняя зарплата в Казахстане растет, а покупательная способность нет. Например, 2023 году на нее можно было бы купить 1 246 литров бензина, а теперь – лишь 1 162 литра. Подробности читайте на NUR.KZ.

Даже с учетом роста цен на автомобильное топливо, в Казахстане оно стоит заметно меньше, чем в других соседних странах. Например, средняя стоимость литра бензина марки АИ-92 здесь составляет около 202 тенге, а АИ-95 – 252 тенге.

В целом же, согласно данным аналитиков портала Picodi, средняя цена бензина в Казахстане равна 58 центов, или около 265 тенге. Таким образом, он отличился самым низким показателем не только по сравнению со своими соседями, но и с другими странами Европы, оказавшись на первом месте в рейтинге европейских стран по ценам на бензин.

По мнению экспертов из Института политики, безопасности и развития (ISDP), Казахстан можно считать европейской страной в связи с тем, что он соответствует двум главным критериям Совета Европы: страна частично или полностью расположена на территории Европы, а ее культура тесно связана с европейской.

На втором месте в европейском рейтинге по стоимости бензина оказалась Россия, где литр топлива в среднем обойдется в 64 цента, а третье место досталось Беларуси – 74 цента. В пятерку стран с дешевым бензином также попали Турция и Молдова – по 1,30 и 1,38 доллара соответственно.

Самый дорогой бензин продается в Нидерландах – 3,03 доллара в среднем за литр. Также отличились высокими ценами Исландия и Дания – по 2,27 и 2,26 доллара соответственно.

Сколько бензина можно купить на одну зарплату

Важно понимать, что важнее не низкие цены, а покупательная способность граждан. Если взять только покупку бензина, то последние пять лет в Казахстане она росла. Например, в 2019 году одной средней зарплаты хватило бы на 825 литров топлива, а в 2020 году – уже 923 литра.

Далее также наблюдается ежегодный рост:

2021 год – 1 015 литров ;

; 2022 год – 1 102 литра ;

; 2023 год – 1 246 литров.

Автозаправка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Однако в 2024 году ситуация с покупательной способностью в Казахстане резко ухудшилось. Согласно данным аналитиков, средняя зарплата в текущем году составляет 382 279 тенге, или после вычета всех налогов и отчислений – 307 933 тенге.

Если сопоставить эту сумму с текущими ценами на бензин, окажется, что среднестатистический гражданин на месячный заработок может купить примерно 1 162 литра бензина – это сразу на 84 литра меньше, чем было годом ранее. Это притом, что средняя зарплата в стране за год выросла сразу на 12,3%

С таким показателем Казахстан в рейтинге стран опустился сразу на 17 место, уступив, например, России, занявшей соседнюю строчку – 1 299 литра.

Интересно, что на этом фоне отличились страны с высокими ценами на бензин. На первом месте по доступности оказалась Швейцария, где гражданин на одну среднюю зарплату может купить 2 945 литров бензина, хотя один литр там стоит в среднем 2,09 доллара.

Люксембург занял 2 место – здесь бензин в среднем стоит 1,7 доллара, однако одной зарплаты хватит на 2 594 литра бензина. Отличилась и Дания, где одни из самых высоких цен на топливо – здесь среднестатистический житель может купить 1 922 литра бензина. С таким показателем страна заняла 3 место в рейтинге.

Таким образом, хоть в Казахстане действительно растет средняя зарплата, а цены на бензин остаются одними из самых низких в Европе, на самом деле покупательная способность граждан гораздо ниже, чем во многих других странах.