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Цены на некоторые овощи начали резко расти в Казахстане

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Овощи лежат на прилавке
Овощи. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане начали резко дорожать некоторые овощи. Сильнее всего выросла средняя стоимость картофеля и лука. Что происходит с ценами на основные продукты питания, узнали журналисты NUR.KZ.

По итогам октября продукты питания в Казахстане в среднем подорожали на 4,9% за год. Между тем некоторые социально значимые продовольственные товары стали расти в цене еще быстрее. Особенно это касается овощей.

Так, по данным Бюро национальной статистики, всего за семь дней, с 5 по 12 ноября, в стране сильно выросла средняя стоимость белокочанной капусты (на 3%) и репчатого лука (на 4,2%). Заметно подорожал картофель (на 1,7%) и небольшой прирост зафиксирован на морковь (плюс 0,2%).

Если проанализировать рост цен с начала ноября, то окажется, что за 12 дней некоторые овощи подорожали еще сильнее. Например, лук – на 7,2%, а картофель – на 4%.

Капуста между тем начала дорожать только последнюю неделю, поэтому ее прирост остался таким же – 3%. А вот морковь стала исключением, ведь она пока стоит на 0,7% дешевле, чем в конце октября.

А вот в годовом разрезе ситуация противоречивая. Сейчас капуста стоит сразу на 14,2% дешевле, чем год назад, а морковь – сразу на 13,5%. При этом текущие цены на лук на 9,1% выше прошлогодних, а на картофель – сразу на 25,4%.

С учетом всех изменений средние для Казахстана цены за килограмм овощей по состоянию на 12 ноября установились следующие:

  • картофель – 173 тенге;
  • морковь – 149 тенге;
  • репчатый лук – 119 тенге;
  • белокочанная капуста – 133 тенге.

Примечательно, что на фоне подорожания овощей некоторые продовольственные товары продолжают дешеветь.

Это касается, например, гречневой крупы: с начала месяца она подешевела на 0,4%, а за год – сразу на 34,4%. Также за год снизились цены на подсолнечное масло (на 7,8%) и пшеничную муку первого сорта (на 6,1%). Сейчас килограмм "гречки" в среднем стоит в среднем 214 тенге, муки – 225 тенге, а литр масла – 684 тенге.

В среднем социально значимые продовольственные товары за неделю подорожали на 0,3%, с начала месяца – на 0,5%, а за год – на 0,2%.
Продукт Изменение цен на социально значимые продовольственные товары
(на 12 ноября 2024 года)
За год С начала месяца За неделю Средняя цена
Мука первого сорта -6,1% 0,0% 0,0% ₸225
Хлеб из муки первого сорта 7,0% 0,4% 0,4% ₸201
Рожки 2,0% 0,1% 0,1% ₸319
Рис -4,5% -1,1% -0,3% ₸459
Гречневая крупа -34,4% -0,4% -0,2% ₸214
Подсолчнечное масло -7,8% 0,8% 0,5% ₸684
Сливчное масло 8,8% 1,2% 0,2% ₸4 247
Говядина лопаточно-грудная часть 2,7% 0,0% -0,1% ₸2 562
Куриные окорочка 9,0% 0,3% 0,2% ₸1 351
Молоко 2,5% 5,0% 0,4% 0,0% ₸402
Кефир 2,5% 5,5% 0,4% 0,2% ₸430
Творог 3,6% 1,1% 0,4% ₸2 165
Картофель 25,4% 4,0% 1,7% ₸173
Морковь -13,5% -0,7% 0,2% ₸149
Репчатый лук 9,1% 7,2% 4,2% ₸119
Белокочанная капуста -14,2% 3,0% 3,0% ₸133
Сахар-песок -4,8% -1,0% -0,8% ₸399
Яйца, 1 категории 5,1% 0,3% 0,1% ₸540
Соль 11,4% 1,1% 0,1% ₸72
По данным Бюро национальной статистики

Напомним, ранее в стране наблюдалось сильное подорожание куриных яиц. Дело даже дошло до того, что в одном из городов Казахстана было решено зафиксировать цены на яйца первой категории.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2187407-ceny-na-nekotorye-ovoshchi-nachali-rezko-rasti-v-kazahstane/

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