Цены на некоторые овощи начали резко расти в Казахстане

В Казахстане начали резко дорожать некоторые овощи. Сильнее всего выросла средняя стоимость картофеля и лука. Что происходит с ценами на основные продукты питания, узнали журналисты NUR.KZ.
По итогам октября продукты питания в Казахстане в среднем подорожали на 4,9% за год. Между тем некоторые социально значимые продовольственные товары стали расти в цене еще быстрее. Особенно это касается овощей.
Так, по данным Бюро национальной статистики, всего за семь дней, с 5 по 12 ноября, в стране сильно выросла средняя стоимость белокочанной капусты (на 3%) и репчатого лука (на 4,2%). Заметно подорожал картофель (на 1,7%) и небольшой прирост зафиксирован на морковь (плюс 0,2%).
Если проанализировать рост цен с начала ноября, то окажется, что за 12 дней некоторые овощи подорожали еще сильнее. Например, лук – на 7,2%, а картофель – на 4%.
Капуста между тем начала дорожать только последнюю неделю, поэтому ее прирост остался таким же – 3%. А вот морковь стала исключением, ведь она пока стоит на 0,7% дешевле, чем в конце октября.
А вот в годовом разрезе ситуация противоречивая. Сейчас капуста стоит сразу на 14,2% дешевле, чем год назад, а морковь – сразу на 13,5%. При этом текущие цены на лук на 9,1% выше прошлогодних, а на картофель – сразу на 25,4%.
С учетом всех изменений средние для Казахстана цены за килограмм овощей по состоянию на 12 ноября установились следующие:
- картофель – 173 тенге;
- морковь – 149 тенге;
- репчатый лук – 119 тенге;
- белокочанная капуста – 133 тенге.
Примечательно, что на фоне подорожания овощей некоторые продовольственные товары продолжают дешеветь.
Это касается, например, гречневой крупы: с начала месяца она подешевела на 0,4%, а за год – сразу на 34,4%. Также за год снизились цены на подсолнечное масло (на 7,8%) и пшеничную муку первого сорта (на 6,1%). Сейчас килограмм "гречки" в среднем стоит в среднем 214 тенге, муки – 225 тенге, а литр масла – 684 тенге.
В среднем социально значимые продовольственные товары за неделю подорожали на 0,3%, с начала месяца – на 0,5%, а за год – на 0,2%.
|Продукт
|Изменение цен на социально значимые продовольственные товары
(на 12 ноября 2024 года)
|За год
|С начала месяца
|За неделю
|Средняя цена
|Мука первого сорта
|-6,1%
|0,0%
|0,0%
|₸225
|Хлеб из муки первого сорта
|7,0%
|0,4%
|0,4%
|₸201
|Рожки
|2,0%
|0,1%
|0,1%
|₸319
|Рис
|-4,5%
|-1,1%
|-0,3%
|₸459
|Гречневая крупа
|-34,4%
|-0,4%
|-0,2%
|₸214
|Подсолчнечное масло
|-7,8%
|0,8%
|0,5%
|₸684
|Сливчное масло
|8,8%
|1,2%
|0,2%
|₸4 247
|Говядина лопаточно-грудная часть
|2,7%
|0,0%
|-0,1%
|₸2 562
|Куриные окорочка
|9,0%
|0,3%
|0,2%
|₸1 351
|Молоко 2,5%
|5,0%
|0,4%
|0,0%
|₸402
|Кефир 2,5%
|5,5%
|0,4%
|0,2%
|₸430
|Творог
|3,6%
|1,1%
|0,4%
|₸2 165
|Картофель
|25,4%
|4,0%
|1,7%
|₸173
|Морковь
|-13,5%
|-0,7%
|0,2%
|₸149
|Репчатый лук
|9,1%
|7,2%
|4,2%
|₸119
|Белокочанная капуста
|-14,2%
|3,0%
|3,0%
|₸133
|Сахар-песок
|-4,8%
|-1,0%
|-0,8%
|₸399
|Яйца, 1 категории
|5,1%
|0,3%
|0,1%
|₸540
|Соль
|11,4%
|1,1%
|0,1%
|₸72
|По данным Бюро национальной статистики
Напомним, ранее в стране наблюдалось сильное подорожание куриных яиц. Дело даже дошло до того, что в одном из городов Казахстана было решено зафиксировать цены на яйца первой категории.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2187407-ceny-na-nekotorye-ovoshchi-nachali-rezko-rasti-v-kazahstane/