Банк России поднял ключевую ставку до рекордного 21%. Почему она выше, чем после начала войны?

Банк России повысил ключевую ставку с 19% до 21%. Это новый исторический рекорд. Такой высокой ставка не была даже в начале российского вторжения в Украину. Причина — у ЦБ пока не получается обуздать высокую инфляцию, и спрос по-прежнему превышает предложение.

Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку сразу на 200 базовых пунктов, до 21,00% годовых, объявил регулятор.

«Инфляция складывается существенно выше июльского прогноза Банка России. Продолжают увеличиваться инфляционные ожидания. Рост внутреннего спроса значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг», — объясняется в заявлении российского ЦБ.

На уровне 20% ставка фиксировалась 28 февраля 2022 года. ЦБ тогда реагировал на резкое падение курса рубля из-за начала вторжения в Украину и последовавших за ним санкций.

До сентября 2022 года ставка снижалась, затем снова росла, а с декабря 2023 года до июля этого года оставалась неизменной — на уровне 16%.

Однако летом из-за высокой инфляции российский ЦБ снова вынужден был пойти на ее повышение: 26 июля он увеличил ставку до 18%, а 13 сентября — до 19%.

Почему ставка побила рекорд?

Комментарий экономического обозревателя Русской службы Би-би-си Ольги Шаминой

Российский ЦБ уже несколько месяцев ведет борьбу с инфляцией — пока не слишком успешно.

Ключевая ставка сейчас находится даже выше уровня весны 2022 года, когда Россия только напала на Украину, люди в панике скупали доллары и евро, а также закупали продукты в магазинах.

Сейчас, на первый взгляд, ситуация выглядит спокойнее. Появляются лишь отдельные истории о том, как какой-то продукт стал слишком дорогим. Например, в Екатеринбурге сливочное масло в магазинах стали помещать в пластиковые контейнеры — чтобы его не украли.

В сентябре инфляция в России составила 8,6% — она немного замедлилась по сравнению с августом, но остается высокой. Недельные данные по инфляции также показывают, что рост цен постепенно замедляется.

Но это замедление вряд ли можно считать серьезным фактором. Как раз сейчас на рынок вышел новый урожай овощей и фруктов — это называется фактором сезонности, из-за которого замедляется инфляция. Если бы не он, то, по оценке ЦБ, инфляция в сентябре составила бы все 9,8%.

«Инфляционное давление, в том числе устойчивое, приблизилось к максимальным значениям с начала текущего года», — констатирует регулятор.

Спрос опережает возможности по расширению предложения, и ситуация с инфляцией оказывается хуже прогнозов. Быстрый рост инфляции «сжирает» часть доходов населения, а из-за высоких ставок взять кредит людям тяжело — будь то ипотека или займ до зарплаты. В итоге у населения становится меньше возможностей покупать.

В четверг в первом чтении Госдума одобрила бюджет, предполагающий обширные расходы, в том числе и на войну. Эти рекордные расходы могут еще сильнее увеличить темпы роста цен. ЦБ в своем заявлении называет новый бюджет «проинфляционным».

Кроме того, власти, верстая новый бюджет, планируют, что рубль будет слабеть. А это тоже проинфляционный фактор — из-за этого импортные товары становятся все дороже.

В распоряжении у ЦБ есть лишь один рычаг для воздействия на инфляцию — ключевая ставка. Как это работает? Во-первых, высокая ключевая ставка делает кредиты в банках слишком дорогими, их не берет бизнес и население, а это снижает спрос. Во-вторых, растут ставки по вкладам — и в какой-то момент люди, у которых есть накопления, предпочитают положить деньги на депозит, а не тратить их.

Центробанк уже начали критиковать за слишком жесткую денежную политику. Например, в комментарии Счетной палаты России на проект бюджета говорится о том, что ЦБ и правительство дают слишком разные оценки ситуации в экономике. Высокую ставку Счетная палата называет риском для экономики, а оценки ЦБ слишком консервативными.