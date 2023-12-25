Казахстан обогнал страны Центральной Азии и СНГ по росту ВВП

ВВП Казахстана превышает ВВП Узбекистана, Беларуси, Грузии, Армении, Молдовы, Кыргызстана и Таджикистана, вместе взятых, передает Finprom.kz.

По оценкам аналитиков Международного валютного фонда (МВФ), в текущем году год объем Казахстана должен составить 259,3 млрд долларов – на 15% больше, чем в 2022 году.

Среди стран Центральной Азии и СНГ (включая бывшие) Казахстан занимает ведущее место по объемам валового внутреннего продукта (ВВП). Только Россия имеет более высокий ВВП в регионе, который прогнозируется на уровне 1,86 трлн долларов.

При этом специалисты МВФ прогнозируют, что к 2028 году ВВП Казахстана достигнет уже 354,7 млрд долларов – сразу на 36,8% больше, чем в текущем году.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев также ставит перед кабмином задачу: к 2029 году удвоить экономику Казахстана, увеличив ВВП до 450 млрд долларов.

Данные по ВВП: finprom.kz

Показатель ВВП на душу населения в Казахстане составляет почти 13 тыс. долларов, практически, как у РФ. Но при этом значительно выше, чем в Таджикистане, Кыргызстане, Узбекистане, Украине и в других странах.

"Годовой рост показателя прогнозируется на уровне 13,7%, или на 1,6 тыс. долларов. Более того: ожидается, что к 2028 году показатель вырастет относительно текущего на 29,9%, или на 3,9 тыс. долларов, до 16,8 тыс. долларов – сильнейший показатель региона.

Фактически предполагается, что ВВП на душу населения в Казахстане будет самым высоким среди всех стран ЦА и СНГ, включая крупнейшую Россию, уже начиная с 2024 года", – говорится в публикации.

Данные по ВВП: finprom.kz

Отмечается, что в Казахстане реализуется политика диверсификации экономики, направленная на создание высокопроизводительных и экспортоориентированных производств. Также ставка делается на обрабатывающую промышленность и развитие МСБ. К примеру, до конца года введут в эксплуатацию 291 проект в несырьевых секторах на сумму 1,6 трлн тенге.

Аналитики добавляют, что поддержка государства оказывается и внутренним переработчикам продукции. Но особое внимание уделяется поддержке МСБ. Ежегодно увеличивается государственная финансовая поддержка субъектов предпринимательства (субсидирование и гарантирование).

Поддержка МСБ остается приоритетом, с ростом финансовой поддержки и увеличением числа занятых в этом секторе. Важным шагом является также улучшение условий для предпринимателей и привлечение иностранных инвестиций в экономику страны.

"Правительство Казахстана, со своей стороны, предпринимает меры по улучшению инвестиционного климата в стране. (…)

Реализованы новые инициативы в части улучшения делового климата и условий ведения бизнеса. Например, внедрены дополнительные механизмы по инвестиционным договорам", – говорится в публикации.

Аналитики отметили, что благоприятные прогнозы МВФ по росту ВВП РК вполне подтверждаются внутренним курсом развития страны, а цель достичь масштабов экономики в 450 млрд долларов к 2029 году вполне достижима.