Продажи жилья резко снизились в Астане

В сентябре астанчане провели лишь 6 646 сделок купли-продажи жилья. Падение за месяц составило 19%, а за год – 1,3%. Однако в целом по стране спрос остался высоким. Подробности читайте на NUR.KZ.

Если не брать во внимание арендное жилье, то можно отметить замедление роста цен как на первичном, так и на вторичном рынках недвижимости. При этом происходит это на фоне стабильного спроса на жилье в стране.

Согласно данным Бюро национальной статистики, за сентябрь жители Казахстана провели 39 543 сделки купли-продажи жилья. Это лишь на 3,2% меньше, чем было в августе, но сразу на 11,7% больше прошлогоднего показателя.

Продажи жилья в Казахстане. Инфографика: Бюро национальной статистики

Значительный прирост продаж жилой недвижимости наблюдается в Алматы – сразу на 12,7% за месяц и 26,8% за год. Всего в мегаполисе за сентябрь было продано 8 163 единицы жилой недвижимости.

А вот в Астане ситуация обратная: здесь провели лишь 6 646 сделок купли-продажи жилья. Это притом, что еще в августе в городе наблюдался настоящий "жилищный бум", но в итоге текущий показатель за месяц снизился на 19%, а за год – на 1,3%.

Примечательно, что жители Астаны, несмотря на снижение показателя, чаще, чем алматинцы, покупали квартиры с двумя и более комнатами. Когда как в Алматы был более высокий спрос на "однушки".

В целом же по стране за месяц было продано:

1-комнатных квартир – 11 506 ;

; 2-комнатных – 11 412 ;

; 3-комнатных – 6 236 ;

; 4-комнатных – 1 194 ;

; 5-комнатных – 124 ;

; 6-комнатных и более – 35 ;

; частных домов – 9 036.

Продажи жилья в Казахстане. Инфографика: Бюро национальной статистики

Напомним, в предыдущие месяцы, когда наблюдались максимальные за 2024 год продажи жилья в Казахстане, также фиксировались и массовые изъятия пенсионных денег из ЕНПФ. Вполне возможно, что оба этих фактора связаны друг с другом.