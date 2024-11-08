В каких городах сильнее всего подорожало жилье в Казахстане

За последний месяц в Казахстане был зафиксирован рост цен на первичное и арендное жилье – на 0,6% в каждом секторе за месяц. "Вторичка" стала дешевле на 0,4%. Подробности читайте в материале NUR.KZ.
Рынок жилой недвижимости в октябре практически не испытывал резких скачков цен. Согласно данным Бюро национальной статистики (БНС), по сравнению с сентябрем цены изменились следующим образом:
- первичное жилье – подорожало на 0,6%;
- вторичное жилье – подешевело на 0,4%;
- арендное жилье – подорожало на 0,6%.
Как изменились цены по городам
Сильнее всего цены на "первичку" выросли в Таразе – на 4,6%. Также прирост зафиксирован в Павлодаре, Алматы, Кокшетау, Костанае, Астане и Шымкенте. В остальных городах серьезных изменений нет.
На вторичном рынке лидером по росту цен стал Актобе – 5,1%. При этом сразу в девяти городах цены за месяц снизились, в том числе в Алматы (на 0,3%), Шымкенте (на 0,4%) и Астане (на 1,1%). Сильнее всего квадратные метры подешевели в Қонаеве – на 2,8% за месяц.
Примечательно, что Қонаев является лидером по росту цен в сфере аренды. Всего за месяц съемное жилье здесь подорожало сразу на 9%. С заметным отставанием следом идет Уральск – 5,4%.
При этом в трех городах цены за месяц снизились: в Кызылорде (на 0,9%), в Астане (на 1,2%) и Талдыкоргане (на 2,6%). Еще в восьми городах изменений не наблюдалось.
Как изменились цены за год
В годовом разрезе рост цен в сфере недвижимости оказался более серьезным. "Первичка" за год подорожала на 2,3%, "вторичка" – на 3,9%, а аренда – сразу на 6,7%.
Лидерами по росту цен на первичном рынке стали Тараз (8,6%), Актобе (7,9%) и Талдыкорган (7,2%). На вторичном рынке отличился также Кокшетау, заняв третье место (9,2%). Дальше идут Астана (11,3%) и Атырау (24,7%).
В сфере аренды лидеры совсем другие. На третьем месте оказался Петропавловск с приростом в 21% за год. На втором месте расположился Шымкент – плюс 21,9%, а первое место досталось Уральску – плюс 24,2%.
|Регион
|Рост цен на рынке недвижимости в Казахстане
(октябрь 2024 года)
|Первичное
жилье
|Вторичное
жилье
|Арендное
жилье
|за месяц
|за год
|за месяц
|за год
|за месяц
|за год
|Казахстан
|0,6%
|2,3%
|-0,4%
|3,9%
|0,6%
|6,7%
|Астана
|0,5%
|3,8%
|-1,1%
|11,3%
|-1,2%
|11,7%
|Алматы
|1,0%
|-0,2%
|-0,3%
|-0,9%
|1,5%
|2,3%
|Шымкент
|0,3%
|3,2%
|-0,4%
|-5,2%
|0,2%
|21,9%
|Актау
|0,0%
|2,4%
|-2,2%
|2,1%
|0,0%
|10,1%
|Актобе
|0,0%
|7,9%
|5,1%
|0,4%
|0,9%
|-8,2%
|Атырау
|0,0%
|-4,7%
|1,1%
|24,7%
|0,0%
|16,2%
|Жезказган
|0,0%
|-
|-1,6%
|2,4%
|1,5%
|11,8%
|Кокшетау
|0,7%
|7,1%
|2,3%
|9,2%
|0,0%
|13,7%
|Караганда
|0,0%
|0,6%
|0,1%
|-1,6%
|0,0%
|14,0%
|Қонаев
|0,0%
|-
|-2,8%
|-2,7%
|9,0%
|9,0%
|Костанай
|0,6%
|6,4%
|0,1%
|0,4%
|1,7%
|5,2%
|Кызылорда
|0,0%
|7,1%
|-0,2%
|0,4%
|-0,9%
|7,0%
|Уральск
|0,0%
|3,6%
|0,0%
|-2,1%
|5,4%
|24,2%
|Усть-Каменогорск
|0,0%
|-0,8%
|-0,1%
|-3,8%
|1,5%
|17,2%
|Павлодар
|1,3%
|4,4%
|1,9%
|3,3%
|0,8%
|2,0%
|Петропавловск
|0,0%
|0,5%
|0,1%
|7,6%
|0,0%
|21,0%
|Семей
|0,0%
|0,5%
|0,8%
|0,3%
|0,0%
|10,0%
|Талдыкорган
|0,0%
|7,2%
|-1,2%
|3,3%
|-2,6%
|19,5%
|Тараз
|4,6%
|8,6%
|0,7%
|1,5%
|0,0%
|5,4%
|Туркестан
|0,0%
|3,1%
|0,0%
|5,0%
|0,0%
|-1,0%
|По данным Бюро национальной статистики
По итогу октября в стране установились следующие средние цены за квадратный метр:
- первичное жилье – 497 316 тенге;
- вторичное жилье – 509 450 тенге;
- съемное жилье – 4 497 тенге.
Самая дорогая первичка продается в Астане и Алматы – 595 466 тенге и 579 837 тенге соответственно. А самая дешевая – в Актобе, где средняя цена за "квадрат" составляет всего 281 553 тенге.
На вторичном рынке ситуация похожая. Первое место за Астаной – 630 606 тенге, следом идет Алматы – 593 019 тенге за квадратный метр. Самое дешевое жилье продается также в Актобе – 304 181 тенге.
В сфере аренды также лидерами являются Алматы (5 446 тенге за квадрат) и Астана (4 623 тенге). Самое дешевое жилье сдается в Таразе – 2 074 тенге за квадратный метр.
|Регион
|Средние цены на 1 квадратный метр жилья в Казахстане
|Первичное жилье
|Вторичное жилье
|Арендное жилье
|Казахстан
|₸497 316,00
|₸509 450,00
|₸4 497,00
|Астана
|₸595 466,00
|₸630 606,00
|₸4 623,00
|Алматы
|₸579 837,00
|₸593 019,00
|₸5 446,00
|Шымкент
|₸436 471,00
|₸412 452,00
|₸3 723,00
|Актау
|₸409 711,00
|₸327 442,00
|₸3 278,00
|Актобе
|₸281 553,00
|₸304 181,00
|₸2 357,00
|Атырау
|₸394 325,00
|₸473 973,00
|₸3 435,00
|Жезказган
|₸373 768,00
|₸345 711,00
|₸3 651,00
|Кокшетау
|₸310 715,00
|₸316 349,00
|₸3 006,00
|Караганда
|₸369 070,00
|₸382 615,00
|₸4 234,00
|Қонаев
|₸383 406,00
|₸420 252,00
|₸3 701,00
|Костанай
|₸387 100,00
|₸385 332,00
|₸2 739,00
|Кызылорда
|₸337 528,00
|₸310 996,00
|₸2 417,00
|Уральск
|₸287 821,00
|₸351 636,00
|₸3 126,00
|Усть-Каменогорск
|₸376 319,00
|₸373 699,00
|₸3 070,00
|Павлодар
|₸363 891,00
|₸370 237,00
|₸2 518,00
|Петропавловск
|₸361 432,00
|₸376 593,00
|₸3 113,00
|Семей
|₸367 517,00
|₸408 604,00
|₸3 046,00
|Талдыкорган
|₸334 829,00
|₸345 190,00
|₸3 037,00
|Тараз
|₸367 449,00
|₸321 098,00
|₸2 074,00
|Туркестан
|₸350 589,00
|₸323 641,00
|₸2 419,00
|По данным Бюро национальной статистики
Стоит отметить, что текущий рост цен на недвижимость может показаться несущественным, однако все познается в сравнении.
Если обратить внимание на ценники, которые фиксировались в декабре 2020 года, то окажется, что с тех пор первичное жилье подорожало на 42,6%, вторичное – на 49,6%, а арендное – вообще на 82,8%.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, какие ценники устанавливают казахстанцы в своих объявлениях о продаже квартир. Они, к слову, заметно выше тех, что фиксируются аналитиками БНС.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2184927-v-kakih-gorodah-silnee-vsego-podorozhalo-zhile-v-kazahstane/