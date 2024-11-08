В каких городах сильнее всего подорожало жилье в Казахстане

За последний месяц в Казахстане был зафиксирован рост цен на первичное и арендное жилье – на 0,6% в каждом секторе за месяц. "Вторичка" стала дешевле на 0,4%. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Рынок жилой недвижимости в октябре практически не испытывал резких скачков цен. Согласно данным Бюро национальной статистики (БНС), по сравнению с сентябрем цены изменились следующим образом:

первичное жилье – подорожало на 0,6%;

вторичное жилье – подешевело на 0,4%;

арендное жилье – подорожало на 0,6%.

Как изменились цены по городам

Сильнее всего цены на "первичку" выросли в Таразе – на 4,6%. Также прирост зафиксирован в Павлодаре, Алматы, Кокшетау, Костанае, Астане и Шымкенте. В остальных городах серьезных изменений нет.

На вторичном рынке лидером по росту цен стал Актобе – 5,1%. При этом сразу в девяти городах цены за месяц снизились, в том числе в Алматы (на 0,3%), Шымкенте (на 0,4%) и Астане (на 1,1%). Сильнее всего квадратные метры подешевели в Қонаеве – на 2,8% за месяц.

Примечательно, что Қонаев является лидером по росту цен в сфере аренды. Всего за месяц съемное жилье здесь подорожало сразу на 9%. С заметным отставанием следом идет Уральск – 5,4%.

При этом в трех городах цены за месяц снизились: в Кызылорде (на 0,9%), в Астане (на 1,2%) и Талдыкоргане (на 2,6%). Еще в восьми городах изменений не наблюдалось.

Как изменились цены за год

В годовом разрезе рост цен в сфере недвижимости оказался более серьезным. "Первичка" за год подорожала на 2,3%, "вторичка" – на 3,9%, а аренда – сразу на 6,7%.

Лидерами по росту цен на первичном рынке стали Тараз (8,6%), Актобе (7,9%) и Талдыкорган (7,2%). На вторичном рынке отличился также Кокшетау, заняв третье место (9,2%). Дальше идут Астана (11,3%) и Атырау (24,7%).

В сфере аренды лидеры совсем другие. На третьем месте оказался Петропавловск с приростом в 21% за год. На втором месте расположился Шымкент – плюс 21,9%, а первое место досталось Уральску – плюс 24,2%.

Регион Рост цен на рынке недвижимости в Казахстане

(октябрь 2024 года) Первичное

жилье Вторичное

жилье Арендное

жилье за месяц за год за месяц за год за месяц за год Казахстан 0,6% 2,3% -0,4% 3,9% 0,6% 6,7% Астана 0,5% 3,8% -1,1% 11,3% -1,2% 11,7% Алматы 1,0% -0,2% -0,3% -0,9% 1,5% 2,3% Шымкент 0,3% 3,2% -0,4% -5,2% 0,2% 21,9% Актау 0,0% 2,4% -2,2% 2,1% 0,0% 10,1% Актобе 0,0% 7,9% 5,1% 0,4% 0,9% -8,2% Атырау 0,0% -4,7% 1,1% 24,7% 0,0% 16,2% Жезказган 0,0% - -1,6% 2,4% 1,5% 11,8% Кокшетау 0,7% 7,1% 2,3% 9,2% 0,0% 13,7% Караганда 0,0% 0,6% 0,1% -1,6% 0,0% 14,0% Қонаев 0,0% - -2,8% -2,7% 9,0% 9,0% Костанай 0,6% 6,4% 0,1% 0,4% 1,7% 5,2% Кызылорда 0,0% 7,1% -0,2% 0,4% -0,9% 7,0% Уральск 0,0% 3,6% 0,0% -2,1% 5,4% 24,2% Усть-Каменогорск 0,0% -0,8% -0,1% -3,8% 1,5% 17,2% Павлодар 1,3% 4,4% 1,9% 3,3% 0,8% 2,0% Петропавловск 0,0% 0,5% 0,1% 7,6% 0,0% 21,0% Семей 0,0% 0,5% 0,8% 0,3% 0,0% 10,0% Талдыкорган 0,0% 7,2% -1,2% 3,3% -2,6% 19,5% Тараз 4,6% 8,6% 0,7% 1,5% 0,0% 5,4% Туркестан 0,0% 3,1% 0,0% 5,0% 0,0% -1,0% По данным Бюро национальной статистики

По итогу октября в стране установились следующие средние цены за квадратный метр:

первичное жилье – 497 316 тенге ;

; вторичное жилье – 509 450 тенге ;

; съемное жилье – 4 497 тенге.

Самая дорогая первичка продается в Астане и Алматы – 595 466 тенге и 579 837 тенге соответственно. А самая дешевая – в Актобе, где средняя цена за "квадрат" составляет всего 281 553 тенге.

На вторичном рынке ситуация похожая. Первое место за Астаной – 630 606 тенге, следом идет Алматы – 593 019 тенге за квадратный метр. Самое дешевое жилье продается также в Актобе – 304 181 тенге.

В сфере аренды также лидерами являются Алматы (5 446 тенге за квадрат) и Астана (4 623 тенге). Самое дешевое жилье сдается в Таразе – 2 074 тенге за квадратный метр.

Регион Средние цены на 1 квадратный метр жилья в Казахстане Первичное жилье Вторичное жилье Арендное жилье Казахстан ₸497 316,00 ₸509 450,00 ₸4 497,00 Астана ₸595 466,00 ₸630 606,00 ₸4 623,00 Алматы ₸579 837,00 ₸593 019,00 ₸5 446,00 Шымкент ₸436 471,00 ₸412 452,00 ₸3 723,00 Актау ₸409 711,00 ₸327 442,00 ₸3 278,00 Актобе ₸281 553,00 ₸304 181,00 ₸2 357,00 Атырау ₸394 325,00 ₸473 973,00 ₸3 435,00 Жезказган ₸373 768,00 ₸345 711,00 ₸3 651,00 Кокшетау ₸310 715,00 ₸316 349,00 ₸3 006,00 Караганда ₸369 070,00 ₸382 615,00 ₸4 234,00 Қонаев ₸383 406,00 ₸420 252,00 ₸3 701,00 Костанай ₸387 100,00 ₸385 332,00 ₸2 739,00 Кызылорда ₸337 528,00 ₸310 996,00 ₸2 417,00 Уральск ₸287 821,00 ₸351 636,00 ₸3 126,00 Усть-Каменогорск ₸376 319,00 ₸373 699,00 ₸3 070,00 Павлодар ₸363 891,00 ₸370 237,00 ₸2 518,00 Петропавловск ₸361 432,00 ₸376 593,00 ₸3 113,00 Семей ₸367 517,00 ₸408 604,00 ₸3 046,00 Талдыкорган ₸334 829,00 ₸345 190,00 ₸3 037,00 Тараз ₸367 449,00 ₸321 098,00 ₸2 074,00 Туркестан ₸350 589,00 ₸323 641,00 ₸2 419,00 По данным Бюро национальной статистики

Стоит отметить, что текущий рост цен на недвижимость может показаться несущественным, однако все познается в сравнении.

Если обратить внимание на ценники, которые фиксировались в декабре 2020 года, то окажется, что с тех пор первичное жилье подорожало на 42,6%, вторичное – на 49,6%, а арендное – вообще на 82,8%.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, какие ценники устанавливают казахстанцы в своих объявлениях о продаже квартир. Они, к слову, заметно выше тех, что фиксируются аналитиками БНС.