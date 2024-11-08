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В каких городах сильнее всего подорожало жилье в Казахстане

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Деньги на фоне строящегося дома.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

За последний месяц в Казахстане был зафиксирован рост цен на первичное и арендное жилье – на 0,6% в каждом секторе за месяц. "Вторичка" стала дешевле на 0,4%. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Рынок жилой недвижимости в октябре практически не испытывал резких скачков цен. Согласно данным Бюро национальной статистики (БНС), по сравнению с сентябрем цены изменились следующим образом:

  • первичное жилье – подорожало на 0,6%;
  • вторичное жилье – подешевело на 0,4%;
  • арендное жилье – подорожало на 0,6%.

Как изменились цены по городам

Сильнее всего цены на "первичку" выросли в Таразе – на 4,6%. Также прирост зафиксирован в Павлодаре, Алматы, Кокшетау, Костанае, Астане и Шымкенте. В остальных городах серьезных изменений нет.

На вторичном рынке лидером по росту цен стал Актобе – 5,1%. При этом сразу в девяти городах цены за месяц снизились, в том числе в Алматы (на 0,3%), Шымкенте (на 0,4%) и Астане (на 1,1%). Сильнее всего квадратные метры подешевели в Қонаеве – на 2,8% за месяц.

Примечательно, что Қонаев является лидером по росту цен в сфере аренды. Всего за месяц съемное жилье здесь подорожало сразу на 9%. С заметным отставанием следом идет Уральск – 5,4%.

При этом в трех городах цены за месяц снизились: в Кызылорде (на 0,9%), в Астане (на 1,2%) и Талдыкоргане (на 2,6%). Еще в восьми городах изменений не наблюдалось.

Как изменились цены за год

В годовом разрезе рост цен в сфере недвижимости оказался более серьезным. "Первичка" за год подорожала на 2,3%, "вторичка" – на 3,9%, а аренда – сразу на 6,7%.

Лидерами по росту цен на первичном рынке стали Тараз (8,6%), Актобе (7,9%) и Талдыкорган (7,2%). На вторичном рынке отличился также Кокшетау, заняв третье место (9,2%). Дальше идут Астана (11,3%) и Атырау (24,7%).

В сфере аренды лидеры совсем другие. На третьем месте оказался Петропавловск с приростом в 21% за год. На втором месте расположился Шымкент – плюс 21,9%, а первое место досталось Уральску – плюс 24,2%.

Регион Рост цен на рынке недвижимости в Казахстане
(октябрь 2024 года)
Первичное
жилье		 Вторичное
жилье		 Арендное
жилье
за месяц за год за месяц за год за месяц за год
Казахстан 0,6% 2,3% -0,4% 3,9% 0,6% 6,7%
Астана 0,5% 3,8% -1,1% 11,3% -1,2% 11,7%
Алматы 1,0% -0,2% -0,3% -0,9% 1,5% 2,3%
Шымкент 0,3% 3,2% -0,4% -5,2% 0,2% 21,9%
Актау 0,0% 2,4% -2,2% 2,1% 0,0% 10,1%
Актобе 0,0% 7,9% 5,1% 0,4% 0,9% -8,2%
Атырау 0,0% -4,7% 1,1% 24,7% 0,0% 16,2%
Жезказган 0,0% - -1,6% 2,4% 1,5% 11,8%
Кокшетау 0,7% 7,1% 2,3% 9,2% 0,0% 13,7%
Караганда 0,0% 0,6% 0,1% -1,6% 0,0% 14,0%
Қонаев 0,0% - -2,8% -2,7% 9,0% 9,0%
Костанай 0,6% 6,4% 0,1% 0,4% 1,7% 5,2%
Кызылорда 0,0% 7,1% -0,2% 0,4% -0,9% 7,0%
Уральск 0,0% 3,6% 0,0% -2,1% 5,4% 24,2%
Усть-Каменогорск 0,0% -0,8% -0,1% -3,8% 1,5% 17,2%
Павлодар 1,3% 4,4% 1,9% 3,3% 0,8% 2,0%
Петропавловск 0,0% 0,5% 0,1% 7,6% 0,0% 21,0%
Семей 0,0% 0,5% 0,8% 0,3% 0,0% 10,0%
Талдыкорган 0,0% 7,2% -1,2% 3,3% -2,6% 19,5%
Тараз 4,6% 8,6% 0,7% 1,5% 0,0% 5,4%
Туркестан 0,0% 3,1% 0,0% 5,0% 0,0% -1,0%
По данным Бюро национальной статистики

По итогу октября в стране установились следующие средние цены за квадратный метр:

  • первичное жилье – 497 316 тенге;
  • вторичное жилье – 509 450 тенге;
  • съемное жилье – 4 497 тенге.

Самая дорогая первичка продается в Астане и Алматы – 595 466 тенге и 579 837 тенге соответственно. А самая дешевая – в Актобе, где средняя цена за "квадрат" составляет всего 281 553 тенге.

На вторичном рынке ситуация похожая. Первое место за Астаной – 630 606 тенге, следом идет Алматы – 593 019 тенге за квадратный метр. Самое дешевое жилье продается также в Актобе – 304 181 тенге.

В сфере аренды также лидерами являются Алматы (5 446 тенге за квадрат) и Астана (4 623 тенге). Самое дешевое жилье сдается в Таразе – 2 074 тенге за квадратный метр.

Регион Средние цены на 1 квадратный метр жилья в Казахстане
Первичное жилье Вторичное жилье Арендное жилье
Казахстан ₸497 316,00 ₸509 450,00 ₸4 497,00
Астана ₸595 466,00 ₸630 606,00 ₸4 623,00
Алматы ₸579 837,00 ₸593 019,00 ₸5 446,00
Шымкент ₸436 471,00 ₸412 452,00 ₸3 723,00
Актау ₸409 711,00 ₸327 442,00 ₸3 278,00
Актобе ₸281 553,00 ₸304 181,00 ₸2 357,00
Атырау ₸394 325,00 ₸473 973,00 ₸3 435,00
Жезказган ₸373 768,00 ₸345 711,00 ₸3 651,00
Кокшетау ₸310 715,00 ₸316 349,00 ₸3 006,00
Караганда ₸369 070,00 ₸382 615,00 ₸4 234,00
Қонаев ₸383 406,00 ₸420 252,00 ₸3 701,00
Костанай ₸387 100,00 ₸385 332,00 ₸2 739,00
Кызылорда ₸337 528,00 ₸310 996,00 ₸2 417,00
Уральск ₸287 821,00 ₸351 636,00 ₸3 126,00
Усть-Каменогорск ₸376 319,00 ₸373 699,00 ₸3 070,00
Павлодар ₸363 891,00 ₸370 237,00 ₸2 518,00
Петропавловск ₸361 432,00 ₸376 593,00 ₸3 113,00
Семей ₸367 517,00 ₸408 604,00 ₸3 046,00
Талдыкорган ₸334 829,00 ₸345 190,00 ₸3 037,00
Тараз ₸367 449,00 ₸321 098,00 ₸2 074,00
Туркестан ₸350 589,00 ₸323 641,00 ₸2 419,00
По данным Бюро национальной статистики

Стоит отметить, что текущий рост цен на недвижимость может показаться несущественным, однако все познается в сравнении.

Если обратить внимание на ценники, которые фиксировались в декабре 2020 года, то окажется, что с тех пор первичное жилье подорожало на 42,6%, вторичное – на 49,6%, а арендное – вообще на 82,8%.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, какие ценники устанавливают казахстанцы в своих объявлениях о продаже квартир. Они, к слову, заметно выше тех, что фиксируются аналитиками БНС.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2184927-v-kakih-gorodah-silnee-vsego-podorozhalo-zhile-v-kazahstane/

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