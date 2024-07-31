Жить в Казахстане стало немного дешевле

Средний размер прожиточного минимума на душу населения снизился в Казахстане впервые за восемь месяцев. Но лишь на 0,17%, до 51 730 тенге. В каком регионе показатель выше, узнали журналисты NUR.KZ.
Региональный прожиточный минимум на душу населения (ПМ) – показатель, который определяет сумму, необходимую среднестатистическому казахстанцу на то, чтобы покрыть свои минимальные потребности.
Рассчитывается ПМ ежемесячно и отдельно для каждого региона. Его не стоит путать с прожиточным минимумом, который ежегодно устанавливается законом "О республиканском бюджете".
Между тем в июле 2024 года произошло не совсем обычное событие – ПМ, согласно данным Бюро национальной статистики, снизился, правда, лишь на 0,17% за месяц. Последний раз такое происходило в ноябре 2023 года, однако тогда это было связано с исключением некоторых сезонных продуктов из продуктовой корзины.
Таким образом, в среднем по стране ПМ в июле составил 51 730 тенге.
По расчетам аналитиков, этой суммы среднестатистическому жителю Казахстана должно хватить на месяц, чтобы покрыть расходы на продукты питания (55%, или 28 452 тенге), а также покупку непродовольственных товаров и оплату услуг (45%, или 23 279 тенге). Однако количество товаров будет рассчитано не с излишком, а ровно в том объеме, который необходим для обеспечения жизнедеятельности.
Примечательно, что снижение показателя было зафиксировано в одиннадцати регионах, тогда как в остальных девяти он продолжил расти. Сильнее всего ПМ уменьшился в Жамбылской области – сразу на 1,64%, до 48 079 тенге, а наибольший рост был в Павлодарской области – на 1,58%, до 51 013 тенге.
Самый высокий прожиточный минимум зафиксирован в Мангистауской области (63 503 тенге), а в Кызылординской – самый низкий (46 155 тенге). В Астане показатель составил 56 867 тенге, в Алматы – 54 949 тенге, а в Шымкенте – 50 305 тенге.
|Величина прожиточного минимума
в среднем на душу населения (тенге)
|Область
|июль 2024
|июнь 2024
|июль к июню (%)
|Республика Казахстан
|51 730
|51 818
|99,8
|Абай
|51 686
|51 829
|99,7
|Акмолинская
|51 384
|51 299
|100,2
|Актюбинская
|47 030
|46 982
|100,1
|Алматинская
|52 329
|52 877
|99,0
|Атырауская
|48 518
|48 710
|99,6
|Западно-Казахстанская
|48 027
|48 069
|99,9
|Жамбылская
|48 079
|48 866
|98,4
|Жетісу
|49 651
|50 217
|98,9
|Карагандинская
|50 393
|50 333
|100,1
|Костанайская
|49 836
|49 861
|99,9
|Кызылординская
|46 155
|46 338
|99,6
|Мангистауская
|63 503
|63 417
|100,1
|Павлодарская
|51 013
|50 206
|101,6
|Северо-Казахстанская
|51 205
|50 660
|101,1
|Туркестанская
|45 169
|45 810
|98,6
|Ұлытау
|52 639
|53 024
|99,3
|Восточно-Казахстанская
|55 050
|54 849
|100,4
|город Астана
|56 867
|56 673
|100,3
|город Алматы
|54 949
|54 818
|100,2
|город Шымкент
|50 305
|51 011
|98,6
Также следует учитывать, что ПМ сильно зависит от возраста и пола человека. Например, в июле минимальная сумма для жизни мужчины старше 18 лет составила 61 573 тенге, а для женщины – 48 882 тенге. У пенсионеров и пожилых людей – 48 389 тенге, а у детей до 13 лет – 41 395 тенге.
Напомним, ранее аналитики заявили, что за последний год сразу в 17 из 25 городов Казахстана, где проводились исследования, ухудшилось качество жизни.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2142528-zhit-v-kazahstane-stalo-nemnogo-deshevle/