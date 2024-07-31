Жить в Казахстане стало немного дешевле

Средний размер прожиточного минимума на душу населения снизился в Казахстане впервые за восемь месяцев. Но лишь на 0,17%, до 51 730 тенге. В каком регионе показатель выше, узнали журналисты NUR.KZ.

Региональный прожиточный минимум на душу населения (ПМ) – показатель, который определяет сумму, необходимую среднестатистическому казахстанцу на то, чтобы покрыть свои минимальные потребности.

Рассчитывается ПМ ежемесячно и отдельно для каждого региона. Его не стоит путать с прожиточным минимумом, который ежегодно устанавливается законом "О республиканском бюджете".

Между тем в июле 2024 года произошло не совсем обычное событие – ПМ, согласно данным Бюро национальной статистики, снизился, правда, лишь на 0,17% за месяц. Последний раз такое происходило в ноябре 2023 года, однако тогда это было связано с исключением некоторых сезонных продуктов из продуктовой корзины.

Таким образом, в среднем по стране ПМ в июле составил 51 730 тенге.

По расчетам аналитиков, этой суммы среднестатистическому жителю Казахстана должно хватить на месяц, чтобы покрыть расходы на продукты питания (55%, или 28 452 тенге), а также покупку непродовольственных товаров и оплату услуг (45%, или 23 279 тенге). Однако количество товаров будет рассчитано не с излишком, а ровно в том объеме, который необходим для обеспечения жизнедеятельности.

Региональный прожиточный минимум в Казахстане. Данные: Бюро национальной статистики

Примечательно, что снижение показателя было зафиксировано в одиннадцати регионах, тогда как в остальных девяти он продолжил расти. Сильнее всего ПМ уменьшился в Жамбылской области – сразу на 1,64%, до 48 079 тенге, а наибольший рост был в Павлодарской области – на 1,58%, до 51 013 тенге.

Самый высокий прожиточный минимум зафиксирован в Мангистауской области (63 503 тенге), а в Кызылординской – самый низкий (46 155 тенге). В Астане показатель составил 56 867 тенге, в Алматы – 54 949 тенге, а в Шымкенте – 50 305 тенге.

Величина прожиточного минимума

в среднем на душу населения (тенге) Область июль 2024 июнь 2024 июль к июню (%) Республика Казахстан 51 730 51 818 99,8 Абай 51 686 51 829 99,7 Акмолинская 51 384 51 299 100,2 Актюбинская 47 030 46 982 100,1 Алматинская 52 329 52 877 99,0 Атырауская 48 518 48 710 99,6 Западно-Казахстанская 48 027 48 069 99,9 Жамбылская 48 079 48 866 98,4 Жетісу 49 651 50 217 98,9 Карагандинская 50 393 50 333 100,1 Костанайская 49 836 49 861 99,9 Кызылординская 46 155 46 338 99,6 Мангистауская 63 503 63 417 100,1 Павлодарская 51 013 50 206 101,6 Северо-Казахстанская 51 205 50 660 101,1 Туркестанская 45 169 45 810 98,6 Ұлытау 52 639 53 024 99,3 Восточно-Казахстанская 55 050 54 849 100,4 город Астана 56 867 56 673 100,3 город Алматы 54 949 54 818 100,2 город Шымкент 50 305 51 011 98,6

Также следует учитывать, что ПМ сильно зависит от возраста и пола человека. Например, в июле минимальная сумма для жизни мужчины старше 18 лет составила 61 573 тенге, а для женщины – 48 882 тенге. У пенсионеров и пожилых людей – 48 389 тенге, а у детей до 13 лет – 41 395 тенге.

Напомним, ранее аналитики заявили, что за последний год сразу в 17 из 25 городов Казахстана, где проводились исследования, ухудшилось качество жизни.