Строгий контроль над риелторами хотят установить в Казахстане

Услуги риелторов долгое время никак не регулировались. Но теперь их могут заставить регистрироваться в электронных реестрах и платформах для прозрачности сделок. Об этом читайте в материале NUR.KZ.

Риелторы – это лица, которые оказывают посреднические услуги по оформлению сделок, связанных с недвижимостью. Так, они должны помогать находить выгодные предложения, договариваться об условиях купли-продажи или аренды, подготавливать всю необходимую документацию.

Однако на рынке недвижимости часто встречаются недобросовестные риелторы, которые могут привести к потере денег.

Теперь этот вопрос хотят урегулировать на государственном уровне, отмечается в ответе на депутатский запрос от заместителя премьер-министра РК, опубликованном на сайте мажилиса Парламента.

Что изменится

Как отмечается в документе, в сфере риелторских услуг встречаются такие негативные факторы, как рост недоверия к риелторам, завышение цен на оказываемые услуги и имеющие место факты мошенничества.

Поэтому проводятся различные подготовительные меры и совещания со всеми участниками рынка для урегулирования их деятельности. Так, по их итогам на данный момент были предложены следующие меры:

разработка критериев для "профессионального риелтора" на базе действующего Национального стандарта РК "Услуги риелторские на рынке недвижимости. Общие требования"; разработка открытого электронного реестра добросовестных риелторов с отражением информации о компетенции конкретного риелтора; законодательное закрепление требования по заключению сделок на интернет-платформах с фиксацией в уполномоченных органах; включение деятельности риелторов в пилотные проекты министерств финансов, труда и социальной защиты населения по аналогии с Yandex taxi по платформенной занятости; проработка вопроса распространения специального налогового режима по ставке 1% в отношении уплаченного чека за услугу на деятельность риелторов.

"Следует учесть, что в настоящее время отношения риелторской деятельности устанавливаются положениями гражданского законодательства по договорам возмездного оказания услуг.

В случае нарушения условий договоров либо иных сделок по оказанию риелторских услуг, а также неисполнения обязательств одной из сторон, наступает гражданско-правовая ответственность", – отмечается в ответе на депутатский вопрос.

Как считают в правительстве, указанные подходы позволят урегулировать деятельность риелторов, разработать стандарты качества оказания риелторских услуг, а также обеспечить защиту прав граждан.

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