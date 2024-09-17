Top.Mail.Ru
Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Кому платят больше, чем нефтяникам в Казахстане

Опубликовано:

Мужчина кладет деньги в нагрудный карман
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Нефтяная отрасль отличается высокими зарплатами. Однако в Казахстане есть сферы, где платят больше. Например, производство табачных изделий. Сколько в среднем получают их работники, читайте на NUR.KZ.

Во втором квартале 2024 года средняя номинальная зарплата в Казахстане достигла рекордного значения, превысив 400 тыс. тенге. Фактическая численность наемных работников страны при этом составляет 3 762 879 человек. Естественно, не все из них получают такие суммы – у многих казахстанцев оклады не превышают 100 тыс. тенге.

Впрочем, есть также и "сферы-рекордсмены", которые могут похвастаться очень высокими средними зарплатами. В первую очередь это касается промышленного сектора, где показатель, согласно данным Бюро национальной статистики, составляет около 533,6 тыс. тенге.

Однако сама по себе "Промышленность" неоднородна. В зависимости от специализации предприятия, показатель среднемесячной номинальной зарплаты здесь варьируется от 115 тыс. тенге и превышает 1,2 млн тенге.

Примечательно, что лидером по доходам во втором квартале оказалась не добывающая промышленность. Самый высокий показатель зафиксирован в обрабатывающей промышленности, а точнее, в сфере производства табачных изделий – 1 279 189 тенге в месяц. При этом фактическая численность занятых в ней работников составляет всего 1 253 человека.

Для сравнения: в секторе по добыче сырой нефти и газа среднемесячная заплата составляет 1 266 053 тенге. В ней фактически занято 48 399 работников.

Деньги и бочка с нефтью
Нефть и деньги. Иллюстративное фото: LIgorko/Getty Images

Остальные сферы промышленности отличились заметно меньшими средними зарплатами, которые не превышают 830 тыс. тенге в месяц.

Впрочем, высокие зарплаты платят не только на табачных фабриках и в нефтяных компаниях. Как оказалось, во втором квартале всех "переплюнули" специалисты из сферы "Страхование, перестрахование и пенсионное обеспечение, кроме обязательного социального обеспечения". Здесь средняя зарплата достигла 1 637 452 тенге, а фактическая численность работников – 9 178 человек.

Также "миллионы" в среднем платят в следующих секторах экономики:

  • вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования – 1 095 253 тенге (2 577 работников);
  • деятельность морского и прибрежного грузового транспорта – 1 043 079 тенге (464 работников);
  • деятельность головных компаний и консультирование по вопросам управления – 1 018 152 тенге (8 631 работников);
  • деятельность трубопроводного транспорта – 1 010 500 тенге (15 444 работников).

Стоит отметить, что ранее эксперты отмечали и некоторые другие сферы экономики, в которых работодатели готовы платить большие деньги своим сотрудникам. В первую очередь это касалось строительных компаний и сектора информационных технологий.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2162283-komu-platyat-bolshe-chem-neftyanikam-v-kazahstane/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie