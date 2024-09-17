Кому платят больше, чем нефтяникам в Казахстане

Нефтяная отрасль отличается высокими зарплатами. Однако в Казахстане есть сферы, где платят больше. Например, производство табачных изделий. Сколько в среднем получают их работники, читайте на NUR.KZ.

Во втором квартале 2024 года средняя номинальная зарплата в Казахстане достигла рекордного значения, превысив 400 тыс. тенге. Фактическая численность наемных работников страны при этом составляет 3 762 879 человек. Естественно, не все из них получают такие суммы – у многих казахстанцев оклады не превышают 100 тыс. тенге.

Впрочем, есть также и "сферы-рекордсмены", которые могут похвастаться очень высокими средними зарплатами. В первую очередь это касается промышленного сектора, где показатель, согласно данным Бюро национальной статистики, составляет около 533,6 тыс. тенге.

Однако сама по себе "Промышленность" неоднородна. В зависимости от специализации предприятия, показатель среднемесячной номинальной зарплаты здесь варьируется от 115 тыс. тенге и превышает 1,2 млн тенге.

Примечательно, что лидером по доходам во втором квартале оказалась не добывающая промышленность. Самый высокий показатель зафиксирован в обрабатывающей промышленности, а точнее, в сфере производства табачных изделий – 1 279 189 тенге в месяц. При этом фактическая численность занятых в ней работников составляет всего 1 253 человека.

Для сравнения: в секторе по добыче сырой нефти и газа среднемесячная заплата составляет 1 266 053 тенге. В ней фактически занято 48 399 работников.

Нефть и деньги. Иллюстративное фото: LIgorko/Getty Images

Остальные сферы промышленности отличились заметно меньшими средними зарплатами, которые не превышают 830 тыс. тенге в месяц.

Впрочем, высокие зарплаты платят не только на табачных фабриках и в нефтяных компаниях. Как оказалось, во втором квартале всех "переплюнули" специалисты из сферы "Страхование, перестрахование и пенсионное обеспечение, кроме обязательного социального обеспечения". Здесь средняя зарплата достигла 1 637 452 тенге, а фактическая численность работников – 9 178 человек.

Также "миллионы" в среднем платят в следующих секторах экономики:

вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования – 1 095 253 тенге (2 577 работников);

(2 577 работников); деятельность морского и прибрежного грузового транспорта – 1 043 079 тенге (464 работников);

(464 работников); деятельность головных компаний и консультирование по вопросам управления – 1 018 152 тенге (8 631 работников);

(8 631 работников); деятельность трубопроводного транспорта – 1 010 500 тенге (15 444 работников).

Стоит отметить, что ранее эксперты отмечали и некоторые другие сферы экономики, в которых работодатели готовы платить большие деньги своим сотрудникам. В первую очередь это касалось строительных компаний и сектора информационных технологий.