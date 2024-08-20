Top.Mail.Ru
Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Где работодатели готовы платить миллионы в Казахстане

Опубликовано:

Мужчина держит в руках купюры
Мужчина с деньгами. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В некоторых секторах экономики Казахстана, например, в строительстве или в сфере продаж, работодатели готовы платить своим сотрудникам более миллиона тенге в месяц. Подробности читайте на NUR.KZ.

Средняя номинальная зарплата в Казахстане впервые превысила 400 тыс. тенге. Естественно, такие зарплаты получают далеко не все – у многих работников суммы гораздо скромнее. Однако есть сферы, где работодатели готовы платить своим сотрудникам более миллиона тенге.

Так, согласно данным онлайн-платформы по поиску работы HeadHunter, самыми активными в публикации вакансий с зарплатой от 1 миллиона тенге на рынке труда Казахстана являются строительные компании, а также те, что занимаются недвижимостью, эксплуатацией и проектированием. На них приходится 18,21% "должностей миллионеров".

Следом за строителями идут компании в сфере информационных технологий, системной интеграции и интернета, а также фирмы, предоставляющие услуги для бизнеса – на них пришлось 9,48% и 8,17% высокооплачиваемых вакансий.

Кому готовы платить миллионы

Естественно, не всем работникам в этих сферах готовы платить миллионы. Чаще всего такие оклады можно наблюдать в вакансиях, где ищут менеджеров по продажам или по работе с клиентами (27,27%).

Но часто в таких вакансиях работодатель указывает максимально возможную зарплату или ее диапазон – все зависит от того, выполняет или перевыполняет работник свой план. Фактическая заработная плата может быть ниже.

Так, например, в Астане ищут аккаунт-менеджера Amazon. Его зарплата в вакансии варьируется от 100 тыс. до 10 млн тенге. Похожий разброс можно увидеть в павлодарской вакансии специалиста по продаже нефтепродуктов – от 103,5 тыс. до 10 млн тенге. А в Алматы одна из компаний ищет директора по операционному маркетингу крупной торговой компании и обещает платить ему от 15 тыс. до 35 тыс. долларов "на руки".

Однако миллионерами могут стать не только специалисты по продажам. Например, в Астане ищут врача-стоматолога на должность с зарплатой до 5 млн тенге. Правда, нижнего порога по зарплате не указывается.

Также часто миллионы обещают программистам, разработчикам (5,01%), врачам (5,0%), агентам по недвижимости (4,40%) и руководителям отделов продаж (6,31%).

В целом же обычно работодатели предлагают значительно более скромные зарплаты. Например, ранее стало известно, что медианный оклад, на который могут рассчитывать руководители высшего или среднего звена, составляет около 500 тыс. тенге, а у работников розничной торговли этот показатель более чем в два раза меньше – 215,2 тыс. тенге.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2150857-gde-rabotodateli-gotovy-platit-milliony-v-kazahstane/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie