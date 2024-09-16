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Жители каких регионов Казахстана тратят больше всего денег

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Доллары в руках
Доллары США. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Расходы в среднем на душу населения в Казахстане составляют около 94 тыс. тенге. В Алматы они намного больше – почти 125 тыс. тенге. Где также тратят много денег, узнали журналисты NUR.KZ.

По итогам второго квартала денежные расходы в среднем на душу населения в Казахстане составили 282 344 тенге, или по 94 115 тенге в месяц. При этом заметно выросли расходы именно на продовольственные товары, которые составляют порядка 57% от общих потребительских трат.

Впрочем, размеры среднедушевых расходов в разных регионах сильно отличаются. Так, например, согласно данным Бюро национальной статистики, самые большие расходы во втором квартале 2024 года наблюдаются в Алматы – 124 780 тенге в месяц в среднем на человека.

Следом идут Астана (123 708 тенге) и Карагандинская область (123 392 тенге). Самые маленькие среднедушевые расходы наблюдаются в Туркестанской области (63 713 тенге в месяц). К слову, в этой же области ранее был зафиксирован самый высокий уровень бедности.

Месячные расходы казахстанцев на душу населения в 2 квартале 2024 года
Расходы казахстанцев. Источник: Бюро национальной статистики

От региона зависит и структура расходов. Например, на продукты питания больше всего тратят жители Алматы – 60 018 тенге в месяц в среднем на одного жителя. А на сжиженный газ и другие виды топлива больше всего в среднем уходит у жителей Северо-Казахстанской области – 3 456 тенге в месяц.

Карагандинская область отличилась самыми крупными в Казахстане расходами на мебель, бытовую технику и предметы домашнего обихода – 6 036 тенге в среднем на человека. Самые большие расходы на одежду и обувь были зафиксированы в Шымкенте (8 598 тенге), а на коммунальные услуги – в Астане (9 723 тенге).

Больше всего денег на погашение кредитов и долгов тратят жители области Ұлытау – 31 396 тенге в месяц на душу населения. А вот за услуги сотовой связи больше всего платят жители Восточно-Казахстанской области – 4 292 тенге в месяц.

Важно учесть, что небольшие суммы расходов обусловлены способом их расчета. При их определении учитывается все население, даже те, у которых нет таких трат. Другими словами, при определении расходов, например, на топливо, учитываются и те люди, у которых нет автомобиля.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2161732-zhiteli-kakih-regionov-kazahstana-tratyat-bolshe-vsego-deneg/

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