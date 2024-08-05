Цены на услуги стоматологов сильно выросли в Казахстане

По итогам июня услуги в стоматологических клиниках Казахстана подорожали в среднем на 13,8%. Особенно сильно выросли цены в Астане – сразу на 36,5% за год. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Сильнее всего в Казахстане цены растут в сфере платных услуг. Например, по итогам июля общий показатель сервисной инфляции вырос с 13,8% до 14,5%. Она стала главным драйвером ускорения темпов роста цен на товары и услуги в стране.

Между тем можно отметить, что некоторые сферы услуг испытывали подорожание и ранее. Так, например, согласно данным портала Finprom, стоматологические услуги в стране уже по итогам июня показали рост цен сразу на 13,8% за год.

Особенно сильно подорожали услуги по удалению зубов с применением анестезии – в июне цены были сразу на 18% выше, чем год назад. Лечение кариеса подорожало на 16,1%, снятие зубных отложений – на 10,7%, а протезирование зубов – на 9,3%.

Сильнее всего цены выросли в Астане – сразу на 36,5%. Следом идут Карагандинская и Туркестанская области с приростом в 22,5% и 18,1% соответственно.

Также отметились сильным ростом цен Костанайская (плюс 16,9%), Акмолинская (плюс 15,9%) и Атырауская (плюс 15,1%) области.

В Шымкенте за год цены выросли на 13,2%, а Алматы отличился самым незначительным подорожанием – всего на 3%.

Рост цен на стоматлогические услуги в Казахстане. Инфографика: finprom.kz

Стоит отметить, что вместе с ростом цен увеличиваются и расходы казахстанцев. Только за 2023 год казахстанские семьи потратили на стоматологические услуги в среднем 25,3 тыс. тенге на одно домохозяйство – это сразу на 25,4% больше, чем годом ранее.

Учитывая значительное подорожание стоматологических услуг в текущем году, можно предположить, что расходы граждан будут только расти.

Напомним, что ранее казахстанцы могли использовать часть своих пенсионных накоплений для оплаты стоматологических услуг, включая протезирование зубов. Однако из-за коррупционных рисков было решено временно запретить использование денег из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) на эту цель.