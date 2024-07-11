Минимальные цены на сигареты вырастут с 15 июля в Казахстане

С 15 июля минимальная стоимость сигарет в Казахстане вырастет до 820 тенге. Это также касается сигарилл, папирос и изделий с нагреваемым табаком. Подробности читайте на NUR.KZ.
В Казахстане действуют минимальные розничные цены на табачную продукцию, которые регулярно повышаются.
Как передает Комитет государственных доходов, минимальная стоимость 20 сигарет с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком будет повышаться в два этапа:
- до 820 тенге – с 15 июля по 31 декабря 2024 года включительно;
- до 870 тенге – с 1 января 2025 года.
Таким образом казахстанцев ждет очередное плановое подорожание табачной продукции. Стоит отметить, что текущая минимальная стоимость сигарет в Казахстане пока составляет 770 тенге.
Также напомним, что с 20 июня текущего года в Казахстане действует закон, запрещающий продажу так называемых "одноразок" или "вейпов" – электронных устройств для курения.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2132325-minimalnye-ceny-na-sigarety-vyrastut-s-15-iyulya-v-kazahstane/