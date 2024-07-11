Top.Mail.Ru
Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Минимальные цены на сигареты вырастут с 15 июля в Казахстане

Опубликовано:

Девушка отказывается от сигарет
Сигареты. Иллюстративное фото: pixabay.com

С 15 июля минимальная стоимость сигарет в Казахстане вырастет до 820 тенге. Это также касается сигарилл, папирос и изделий с нагреваемым табаком. Подробности читайте на NUR.KZ.

В Казахстане действуют минимальные розничные цены на табачную продукцию, которые регулярно повышаются.

Как передает Комитет государственных доходов, минимальная стоимость 20 сигарет с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком будет повышаться в два этапа:

  • до 820 тенге – с 15 июля по 31 декабря 2024 года включительно;
  • до 870 тенге – с 1 января 2025 года.

Таким образом казахстанцев ждет очередное плановое подорожание табачной продукции. Стоит отметить, что текущая минимальная стоимость сигарет в Казахстане пока составляет 770 тенге.

Также напомним, что с 20 июня текущего года в Казахстане действует закон, запрещающий продажу так называемых "одноразок" или "вейпов" – электронных устройств для курения.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2132325-minimalnye-ceny-na-sigarety-vyrastut-s-15-iyulya-v-kazahstane/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie