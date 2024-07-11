Минимальные цены на сигареты вырастут с 15 июля в Казахстане

С 15 июля минимальная стоимость сигарет в Казахстане вырастет до 820 тенге. Это также касается сигарилл, папирос и изделий с нагреваемым табаком. Подробности читайте на NUR.KZ.

В Казахстане действуют минимальные розничные цены на табачную продукцию, которые регулярно повышаются.

Как передает Комитет государственных доходов, минимальная стоимость 20 сигарет с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком будет повышаться в два этапа:

до 820 тенге – с 15 июля по 31 декабря 2024 года включительно;

– с 15 июля по 31 декабря 2024 года включительно; до 870 тенге – с 1 января 2025 года.

Таким образом казахстанцев ждет очередное плановое подорожание табачной продукции. Стоит отметить, что текущая минимальная стоимость сигарет в Казахстане пока составляет 770 тенге.

Также напомним, что с 20 июня текущего года в Казахстане действует закон, запрещающий продажу так называемых "одноразок" или "вейпов" – электронных устройств для курения.