Доходы казахстанцев будут расти медленнее, чем ожидалось, считают аналитики

Эксперты считают, что доходы населения Казахстана в 2024 году будут расти не так быстро, как ожидалось ранее. А инфляция повлияет и на ожидания по реальному показателю. Подробности читайте на NUR.KZ.

По итогам июня годовая инфляция в Казахстане установилась на уровне 8,4%. Уже второй месяц подряд темпы месячного роста цен составляют всего 0,4%. Другими словами, можно говорить о постепенной стабилизации уровня цен в стране.

Впрочем, аналитики из Центра исследований прикладной экономики (Applied Economics Research Centre) считают, что внешние факторы, такие как ускорение инфляции в России и рост мировых цен на продовольственные товары, могут повлиять и на Казахстан. Они прогнозируют среднюю инфляцию на 2024 год в районе 8,4%.

Стоит отметить, что данный показатель можно считать достаточно высоким – оптимальным для Казахстана является 5% в год.

Это, в свою очередь, может повлиять на доходы граждан, которые, согласно прогнозам экспертов, будут расти медленнее, чем ожидалось ранее.

Так, согласно данным аналитиков, номинальные денежные доходы населения за 5 месяцев текущего года выросли на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Если рассмотреть рост реальных доходов, который учитывает рост цен на товары и услуги в стране, то он окажется намного скромнее – всего лишь 2,5%.

Что касается прогнозов, то еще в апреле аналитики предполагали, что по итогам 2024 года номинальные доходы казахстанцев вырастут на 16,9%, а реальные – на 4,7%. Теперь же эти показатели опустились до 16% и 4,6% соответственно.

Доллары и тенге. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Отдельно стоит отметить прогноз по стоимости тенге. На текущий момент, то есть на 31 августа, официальный курс доллара составляет 475,37 тенге – всего за день он вырос на 2,08 тенге.

При этом аналитики предполагают, что доллар в 2024 году в среднем будет стоить 464,1 тенге. А в апреле прогнозировался показатель в 451,78 тенге, но из-за снижения предпосылки по цене на нефть и объемам добычи нефти в Казахстане оценка заметно ухудшилась.

Стоит отметить, что в действительности на инфляцию, курс валют и другие экономические показатели влияют десятки различных внешних и внутренних факторов, и не всегда их можно предугадать. Именно поэтому данные прогнозы нельзя использовать в качестве рекомендаций для инвестиционной деятельности.