Сразу на 5 тенге подешевел доллар после торгов

По итогам дневных торгов, прошедших сегодня, 22 июля, на Казахстанской фондовой бирже, курс доллара опустился на 5,13 тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на KASE.

По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 473,15 тенге, снизившись на 5,13 тенге.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 470,40-473,10 тенге, продажа – 475-475,50 тенге;

покупка – 470,40-473,10 тенге, продажа – 475-475,50 тенге; в Астане: покупка – 470,40-471,50 тенге, продажа – 475,40-475,50 тенге.

А в казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 473-473,5 тенге, продажа – 474-475 тенге;

покупка – 473-473,5 тенге, продажа – 474-475 тенге; в Астане: покупка – 471-472 тенге, продажа – 476-477 тенге.

Напомним, на пятничных торгах, 19 июля, курс доллара поднялся чуть больше чем на 1 тенге, и стоил 478,28 тенге.