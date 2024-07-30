Доллар вновь подорожал в Казахстане

По итогам дневных торгов сегодня, 30 июля, на Казахстанской фондовой бирже курс доллара повысился на 1,75 тенге, составив 475,37 тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на KASE.

По итогам дневных торгов, средневзвешенный курс доллара составил 475,37 тенге, увеличившись на 1,75 тенге.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

в Алматы: покупка - 472,1-474 тенге, продажа - 475,8-477 тенге;

в Астане: покупка - 472,1-473 тенге, продажа - 476,1-477 тенге.

В казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

в Алматы: покупка - 473,9-474,8 тенге, продажа - 475,3-475,9 тенге;

в Астане: покупка - 472 тенге, продажа - 477 тенге.

Напомним, вчера доллар США незначительно подешевел в Казахстане, достигнув 473,62 тенге. Перед этим, 22 июля, американская валюта ослабла сразу на 5 тенге.