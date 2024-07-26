Дефицит газа может грозить Казахстану, считают аналитики

В течение пяти лет в Казахстане ожидается увеличение закачки газа в подземные пласты при добыче нефти. Это может повлиять на его нехватку на внутреннем рынке. Об этом читайте в материале NUR.KZ.

При добыче нефти также поступает сопутствующий газ, который, согласно сообщению Telegram-канала ENERGY MONITOR, в Казахстане запрещено сжигать с 2006 года.

Вместо этого определенные объемы газа закачивают обратно в нефтяной пласт – это позволяет повысить давление и увеличивать объемы добычи нефти, что также является более экологичным решением.

Всего на это выделяется более 30% добываемого газа. При этом ожидается увеличение этого показателя до 47-48% к 2030 году.

Однако, как сообщают аналитики, объемы газа, который закачивается обратно в нефтяной пласт, будут увеличены. А это грозит снижением его поступления для потребителей.

Риск роста импортозависимости

"Казахстан ожидает дефицит газа, согласно прогнозу МЭ (Министерства экономики - прим. ред.). В то же время прогнозируется увеличение закачки газа на 10 млрд куб. м – с текущих 34 млрд куб. м до 43 млрд куб. м в течение 5 лет", – сообщают аналитики.

Прогнозы по добыче газа в Казахстане до 2030 года. Источник: Telegram-канал ENERGY MONITOR

Согласно их мнению, увеличение объемов закачки газа в нефтяные месторождения может привести к увеличению его поиска и потенциально усилить зависимость страны от импорта.

В то же время на три крупнейших месторождения нефти – Кашаган, Карачаганак и Тенгиз – приходятся основные объемы закачки газа, а доля других месторождений не превысит и 1%, согласно прогнозам на 2024-2030 годы.

"В частности, значительная часть как добычи, так и закачки газа будет приходиться на Карачаганак. Согласно прогнозам, данное месторождение будет обратно закачивать в пласт более 20% от общей добычи газа в Казахстане. К 2030 году его доля в общей закачке может составить около 50%.

Проект будущего расширения (ПБР) на Тенгизе предполагает увеличение как добычи, так и закачки газа, соответственно. К 2030 году ожидается, что Тенгиз будет закачивать 18% от общей добычи газа в стране. А его доля между месторождениями составит 37%", – отмечают аналитики.

Другими словами, при сохранении подобной динамики соотношения добычи и закачки, Казахстан может столкнуться с еще большей нехваткой газа в ближайшие годы. Чтобы покрыть спрос, вероятно потребуется увеличить объемы его импорта.

Поэтому отмечается, что крайне важно разрабатывать и перерабатывать собственные месторождения, чтобы избежать импортозависимости.

"Это весьма актуально, учитывая, что Казахстан обладает значительными ресурсами (62 трлн куб. м) и запасами (4,4 трлн куб. м) газа", – считают в ENERGY MONITOR.

Ранее аналитики рассказывали, что причиной нехватки автогаза в южных регионах Казахстана мог оказаться искусственный дефицит.