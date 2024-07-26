Top.Mail.Ru
Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Дефицит газа может грозить Казахстану, считают аналитики

Опубликовано:

Труба газопровода
Труба газопровода. Иллюстративное фото: pixabay.com

В течение пяти лет в Казахстане ожидается увеличение закачки газа в подземные пласты при добыче нефти. Это может повлиять на его нехватку на внутреннем рынке. Об этом читайте в материале NUR.KZ.

При добыче нефти также поступает сопутствующий газ, который, согласно сообщению Telegram-канала ENERGY MONITOR, в Казахстане запрещено сжигать с 2006 года.

Вместо этого определенные объемы газа закачивают обратно в нефтяной пласт – это позволяет повысить давление и увеличивать объемы добычи нефти, что также является более экологичным решением.

Всего на это выделяется более 30% добываемого газа. При этом ожидается увеличение этого показателя до 47-48% к 2030 году.

Однако, как сообщают аналитики, объемы газа, который закачивается обратно в нефтяной пласт, будут увеличены. А это грозит снижением его поступления для потребителей.

Риск роста импортозависимости

"Казахстан ожидает дефицит газа, согласно прогнозу МЭ (Министерства экономики - прим. ред.). В то же время прогнозируется увеличение закачки газа на 10 млрд куб. м – с текущих 34 млрд куб. м до 43 млрд куб. м в течение 5 лет", – сообщают аналитики.

Инфографика
Прогнозы по добыче газа в Казахстане до 2030 года. Источник: Telegram-канал ENERGY MONITOR

Согласно их мнению, увеличение объемов закачки газа в нефтяные месторождения может привести к увеличению его поиска и потенциально усилить зависимость страны от импорта.

В то же время на три крупнейших месторождения нефти – Кашаган, Карачаганак и Тенгиз – приходятся основные объемы закачки газа, а доля других месторождений не превысит и 1%, согласно прогнозам на 2024-2030 годы.

"В частности, значительная часть как добычи, так и закачки газа будет приходиться на Карачаганак. Согласно прогнозам, данное месторождение будет обратно закачивать в пласт более 20% от общей добычи газа в Казахстане. К 2030 году его доля в общей закачке может составить около 50%.

Проект будущего расширения (ПБР) на Тенгизе предполагает увеличение как добычи, так и закачки газа, соответственно. К 2030 году ожидается, что Тенгиз будет закачивать 18% от общей добычи газа в стране. А его доля между месторождениями составит 37%", – отмечают аналитики.

Другими словами, при сохранении подобной динамики соотношения добычи и закачки, Казахстан может столкнуться с еще большей нехваткой газа в ближайшие годы. Чтобы покрыть спрос, вероятно потребуется увеличить объемы его импорта.

Поэтому отмечается, что крайне важно разрабатывать и перерабатывать собственные месторождения, чтобы избежать импортозависимости.

"Это весьма актуально, учитывая, что Казахстан обладает значительными ресурсами (62 трлн куб. м) и запасами (4,4 трлн куб. м) газа", – считают в ENERGY MONITOR.

Ранее аналитики рассказывали, что причиной нехватки автогаза в южных регионах Казахстана мог оказаться искусственный дефицит.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2140182-deficit-gaza-mozhet-grozit-kazahstanu-schitayut-analitiki/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie