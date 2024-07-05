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Искусственный дефицит: о причинах нехватки автогаза в южных регионах Казахстана рассказали аналитики

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Мужчина заправляет машину автогазом
Заправочная станция. Иллюстративное фото: pierrephoto/Getty Images

В некоторых регионах страны стали появляться сообщения о нехватке автомобильного газа на заправочных станциях. Но причина дефицита не в нарушении поставок. Об этом читайте в материале NUR.KZ.

Как сообщает Telegram-канал ENERGY MONITOR, десять дней автомобилисты Шымкента и Туркестанской области жалуются на перебои с доступом к сжиженному углеводородному газу (СУГ): его либо нет совсем, либо заправиться можно только по талонам.

Схожие трудности с автогазом отмечались в Уральске из-за паводков.

"На самом же деле дефицит может быть искусственным из-за повышения цен на 10% с июля месяца (заправки просто держали объемы)", – считают аналитики.

При этом указывается, что официальные данные подтверждают наличие достаточных объемов топлива: в июне все три нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) произвели СУГ сверх плана – больше на 5,8 тыс. тонн.

Инфографика с таблицей
Баланс сжиженного нефтяного газа до 2030 года. Источник: Telegram-канал ENERGY MONITOR

На Атырауском НПЗ в июле планируется произвести 16 тыс. тонн СУГ, на Шымкентском (ПКОП) – 28 тыс. тонн. А на Павлодарском нефтехимическом заводе (НХЗ) намерены завершить плановые работы раньше срока, что позволит заводу произвести до 15 тыс. тонн СУГ в июле.

Также отмечается, что 28 июня от Тенгизшевройл дополнительно выделено 2 000 тонн СУГ, который в настоящее время доставляется в южный регион.

"Производство автогаза у нас в стране ограничено. На фоне роста авто на газе (за последние два года количество авто на ГБО увеличилось вдвое) – дефицит неизбежен. Все три НПЗ увеличили производство СУГ на 15-20%, и это предел", – отмечается в источнике.

Другими словами, аналитики считают, что причиной нехватки автогаза в июне в южных регионах может оказаться его искусственное удержание на заправочных станциях, чтобы продать подороже из-за повышения цен на 10% в июле.

Однако пока что сообщений от антимонопольных органов о данной ситуации не поступало.

Ранее мы рассказывали, как планируют решать проблемы с дефицитом топлива в Казахстане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2129622-iskusstvennyy-deficit-o-prichinah-nehvatki-avtogaza-v-yuzhnyh-regionah-kazahstana-rasskazali-analitiki/

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