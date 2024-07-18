Куда "уходит" добытый газ в Казахстане, рассказали аналитики

Несмотря на большие объемы добычи природного газа, на рынок поступает лишь часть. При этом потребности населения и экономики в данном виде топлива растут. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Ранее в Минэнерго заявили, что в Казахстане нужно повысить цены на газ. Это объяснялось тем, что уровень потребления растет, а отрасль несет убытки из-за текущих цен, удерживаемых на низких уровнях.

В результате это приводит к тому, что производство сжиженного нефтяного газа становится нерентабельным. А полученные доходы не позволяют добывающим компаниям проводить регулярные ремонтные работы и инвестировать средства в модернизацию производства.

Как сообщают аналитики Telegram-канала ENERGY MONITOR, в Казахстане добывается около 55-60 млрд кубических метров газа в год. Однако лишь часть в итоге остается для реализации.

Куда девают газ

Согласно сообщению источника, более 55% добытого газа является попутным нефтяным газом. Его очистка требует больших усилий, при этом больше половины этого газа закачивается обратно в пласт для поддержания пластового давления.

Добыча и производство газа в Казахстане. Источник: Telegram-канал ENERGY MONITOR

Также процесс обратной закачки под высоким давлением требует расходования электроэнергии для работы компрессоров. Поэтому сами нефтяные компании потребляют около 15% добытого ими газа.

Еще менее 1% добытого газа сжигается (один из низких показателей в мире).

"При переработке газа порядка 3 млн тонн мы получаем в виде пропана, бутана и серы.

В итоге в чистом виде газ поступает на внутренний рынок всего на 24 млрд куб. м, из которых порядка 20 млрд куб. м реализуется внутри страны по регулируемым государством ценам (зачастую ниже производственной себестоимости нефтяников), а излишки (около 4 млрд куб. м) экспортируются (для компенсации убытков Национального газового оператора)", – сообщают в ENERGY MONITOR.

Другими словами, почти половина добываемого газа в Казахстане уходит на собственное потребление добывающих компаний и обратную закачку в подземные пласты. А большая часть оставшегося объема продается на внутренний рынок по низким ценам, что делает производство нерентабельным.

Ранее аналитики рассказали, почему не все деньги от продажи нефти становятся госдоходом в Казахстане.