Формулу для определения минимальной зарплаты разработали в Казахстане

Согласно новой разработанной методике, минимальную зарплату в Казахстане планируется привязать к медианному показателю и рассчитывать по специальной формуле. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

В 2024 году минимальную заработную плату (МЗП) в Казахстане установили на уровне 85 тыс. тенге. Ее размер был утвержден законом РК "О республиканском бюджете на 2024-2026 годы".

В прошлые годы она была значительно меньше, в связи с чем в обществе неоднократно задумывались, хватает ли "минималки" среднестатистическому казахстанцу, чтобы покрыть свои базовые потребности.

Между тем в Казахстане разрабатывается новая методика по определению минимальной заработной платы. Ранее мы рассказывали о планах рассчитывать МЗП по стандартам Международной организации труда (МОТ), то есть привязать ее к медианной заработной плате в стране. Например, в третьем квартале 2023 года она равна 230 924 тенге.

На данный момент проект закона об утверждении новой методики определения минимального размера месячной заработной платы опубликован Министерством труда и социальной защиты населения РК на портале "Открытые НПА".

Как отмечается в документе, для определения МЗП действительно предлагается использовать медианную зарплату в стране. Однако сама формула расчета достаточно сложная, и в ней используется множество других параметров, например, производительность труда.

При этом авторы предлагают учитывать показатели за прошлый год.

"Для расчета минимального размера месячной заработной платы используются фактические данные по медианной заработной плате и производительности труда за предыдущий год", – говорится в документе.

То есть при определении минимальной зарплаты, например, на 2025 год, эксперты должны будут использовать медианную зарплату за 2024 год. При этом полученный показатель планируется учитывать в работе по формированию бюджетной заявки в последующие три года.

Сейчас проект закона находится на стадии публичного обсуждения, которая продлится до 19 января текущего года. То есть данная методика еще не принята в Казахстане.