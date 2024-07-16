В Казахстане нужно повысить цены на газ, заявили в Минэнерго

На заседании правительства глава Минэнерго заявил, что в Казахстане требуется поэтапно повысить цены на товарный газ, чтобы в стране не было резкого скачка цен для населения, передает корреспондент NUR.KZ.

"На сегодняшний день средняя себестоимость товарного газа составляет 33 169 тенге за 1000 м3 при утвержденной оптовой цене на товарный газ 23 646 тенге.

В целях привлечения инвестиций в газовую отрасль и достижения себестоимости на товарный газ требуется поэтапное повышение цен на газ с учетом недопущения резкого роста цен для населения. Так, c 1 июля 2024 года пересмотрены предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке РК с увеличением в среднем на 14,6%", - заявил министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

Министр добавил, что в течение трех лет планируется достичь безубыточности реализации газа на внутреннем рынке - это позволит покрыть растущую потребность страны в газе и реализовывать важные инвестпроекты.

Ранее сообщалось, что цены на сжиженный газ также поднимутся в Казахстане с 1 июля.

В марте текущего года на заседании коллегии Минэнерго министр Алмасадам Саткалиев высказался о ситуации с производством сжиженного газа в стране.

"Из-за нерентабельности производства сжиженного нефтяного газа отрасль несет убытки, не проводятся регулярные ремонтные работы и не инвестируются средства в модернизацию", - отметил Саткалиев.

Напомним, в конце декабря 2023 года Минэнерго РК утвердило предельные розничные цены на сжиженный нефтяной газ. Установленные цены вступили в силу с 1 января 2024 года. Отмечалось, что в Казахстане за последние пару лет не раз возникал дефицит газа.

А в ноябре прошлого года на брифинге Минэнерго рассказали о планах по поэтапному повышению цен на сжиженный газ в Казахстане каждые полгода.