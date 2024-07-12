Некоторые овощи сильно подорожали в Казахстане

С начала июля в Казахстане зафиксировали рост цен на капусту, лук и картофель, а также на некоторые другие основные продукты питания. На сколько дороже они теперь обходятся, читайте в NUR.KZ.

В начале июля был зафиксирован небольшой рост цен на социально значимые продовольственные товары – всего 0,1% в период с 25 июня по 2 июля. Согласно данным Бюро национальной статистики, общая картина не изменилась – недельного прироста не было, а рост цен с начала месяца и по состоянию на 9 июля составил те же 0,1%.

Однако все изменения кроются в мелочах – с начала июля сильно подорожали некоторые овощи.

Так, белокочанная капуста прибавила в цене сразу 9,5% и теперь стоит в среднем по Казахстану 115 тенге за килограмм. Также за это время подорожали репчатый лук (на 3,5%, до 120 тенге) и картофель (на 3%, до 190 тенге за килограмм). Морковь стала исключением – с начала месяца она подешевела на 0,3%, до 197 тенге.

Помимо овощей, в июле был зафиксирован рост цен на хлеб – на 1,2% с начала месяца и сразу на 6,6% за год. Средняя стоимость социального хлеба (из муки первого сорта) составляет 200 тенге.

Важно учесть, что стоимость этих овощей может сильно отличаться в зависимости от региона.

Например, Жезказган является лидером по ценам на эти овощи. Здесь капуста стоит в среднем 182 тенге, картофель – 269 тенге, а лук – 179 тенге за килограмм. Самые дешевые капуста и лук продаются в Туркестане: 76 тенге и 102 тенге соответственно, а картофель дешевле всего можно купить в Актобе – 150 тенге за килограмм.

Впрочем, в годовом разрезе картина сложилась неоднозначная. Капуста стоит дешевле на 18,3%, а лук – на 37,4%. А вот картофель и морковь, наоборот, подорожали – на 7,2% и 2,1% за год соответственно.

Напомним, по итогам июля годовая продуктовая инфляция в Казахстане установилась на уровне 5,4%.