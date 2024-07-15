Сколько денег потратили казахстанцы на Интернет

За шесть месяцев 2024 года казахстанцы потратили на оплату интернет-услуг порядка 316,3 млрд тенге. Больше всего потратились жители Алматы и Астаны. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Современную жизнь трудно представить без мобильной связи и доступа в Интернет, которые уже давно перешли в категорию "базовых потребностей". Это подтверждается и статистикой.

Как обратили внимание авторы Telegram-канала "Черный лебедь, рак и щука", в текущем году в Казахстане насчитывается 25,53 млн абонентов сотовой связи. Из них доступ в Сеть имеют 18,53 млн человек, среди которых у порядка 3,1 млн пользователей Интернет фиксированный.

Между тем, всего за шесть месяцев текущего года жители Казахстана потратили на оплату Интернета порядка 316,3 млрд тенге. Значительная часть суммы пришлась на Алматы – 137,4 млрд тенге, или 43,5%.

Следом идет Астана – 115,1 млрд тенге, или 36,4% от общей суммы. А Карагандинская область замыкает тройку лидеров – 6,7 млрд тенге, или 2,1% от суммы. Самый малый объем интернет-услуг пришелся на область Ұлытау – всего 1,1 млрд тенге.

Сколько денег заплатили казахстанцы за Интернет. Источник: Telegram-канал "Черный лебедь, рак и щука"

Напомним, жители Казахстана нередко жаловались на качество предоставляемого Интернета. Между тем, как отмечали в правительстве, причины плохого качества услуг кроются во множестве факторов, среди которых отмечаются и низкие тарифы – Казахстан находится в топе стран с самым дешевым Интернетом в мире.

Также в правительстве неоднократно отмечали, что проблемы с качеством Интернета связаны и с настроением в обществе – радиофобы не дают ставить операторам базовые станции, а иногда даже добиваются сноса уже установленных.