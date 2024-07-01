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Подешевело ли вторичное жилье в Казахстане

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Жилой комплекс расположен в Нур-Султане
Многоквартирные дома. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

За первую половину 2024 года вторичное жилье в Казахстане стало дешевле сразу в десяти крупных городах. Самое сильное снижение зафиксировано в Кызылорде – на 3%. Подробности читайте на NUR.KZ.

До конца 2024 года аналитики ожидают, что цены на жилье, особенно это касается вторичного рынка, будут умеренно расти, и к сентябрю их рост составит в 1-3%. Однако первое полугодие отметилось некоторым снижением.

Согласно данным портала "Крыша", за шесть месяцев "вторичка" подешевела в 10 из 17 городов Казахстана, где проводился мониторинг цен. Сильнее всего цены упали в Кызылорде – на 3% за шесть месяцев.

Следом идут Семей (на 1,9%), Шымкент и Караганда (по 1,7%), Алматы (на 1,3%) и Атырау (на 1,2%). В Костанае, Усть-Каменогорске, Павлодаре и Таразе цены снизились в пределах 1%.

В то же время вторичное жилье подорожало в шести городах: в Петропавловске (на 4,7%), Актау (на 3,1%), Уральске (на 1,9%), Актобе (на 1,4%) и в Туркестане (на 1,3%). А вот в Астане за полгода цены на вторичное жилье никак не изменились.

Что касается изменений за месяц, то здесь цены снизились также в десяти городах страны. Сильнее всего в Караганде, Кызылорде, Астане и Актау – в пределах 2%. В Алматы средняя стоимость "вторички" упала в среднем на 0,2%, а в Шымкенте – на 0,3%.

В годовом разрезе в среднем по Казахстану цены снизились на 0,2%. Квартиры подешевели в 11 городах. Однако сильный рост был зафиксирован в Актау (на 8,1%), Петропавловске (на 3,6%), Алматы (на 1,9%), Астане (на 1,4%) и Уральске (на 0,5%).

Изменение цен на вторичном рынке жилья Казахстана
Изменение цен на вторичное жилье в Казахстане. Источник: krisha.kz

Средняя стоимость одного квадратного метра на вторичном рынке жилья страны по итогам июня установилась на уровне 370,2 тыс. тенге. Самые высокие цены зафиксированы в Алматы – почти 711 тыс. тенге, следом идет Астана – 475,6 тыс. тенге за "квадрат", а замыкает тройку лидеров Шымкент – 413,5 тыс. тенге.

Самая дешевая "вторичка" продается в Кызылорде – в среднем менее 232 тыс. тенге за квадратный метр.

Напомним, ранее эксперты отметили, что рынок жилья в Казахстане демонстрирует признаки охлаждения, а возникший ранее "пузырь" начал постепенно уменьшаться, даже несмотря на запуск ряда льготных жилищных программ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2126583-podeshevelo-li-vtorichnoe-zhile-v-kazahstane/

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