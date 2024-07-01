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В Казахстане дорожает сахар, а его производство – снижается

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Сахар
Сахар. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Производство сахара в Казахстане упало до многолетнего минимума, тогда как цены на него растут третий месяц подряд. Например, в апреле месячный рост цен составил 3,7%. Подробности читайте на NUR.KZ.

В марте 2022 года начался ажиотажный спрос на сахар, который привел к бесконтрольному росту цен. Тогда ценники во многих торговых точках превысили 700 тенге.

К 2024 году стоимость сахара заметно снизилась. Впрочем, как показывают последние данные, цены постепенно начали расти. Так, уже в марте 2024 года снижение прекратилось и сахар за месяц подорожал на 3,2%.

Как отмечает портал EnergyProm, данная тенденция продолжается до сих пор. Так, в апреле цены выросли еще на 3,7%, а по итогам мая – на 0,1%.

Стоит отметить, что текущие цены все еще на 4,6% ниже тех, что фиксировались год назад. По итогам мая годовое подорожание было зафиксировано лишь в некоторых регионах: в области Ұлытау – на 3%, а в Северо-Казахстанской и Акмолинской областях – на 2,4% и 1,1% соответственно.

В остальных регионах цены все еще ниже прошлогодних. Особенно это касается области Абай, где сахар сейчас стоит примерно на 8,9% дешевле. Также отличились снижением цен Мангистауская и Туркестанская области – на 8,8% и 7,9% соответственно.

В Астане сахар стоит на 4,5% дешевле, чем год назад, в Алматы – на 2,7%, а в Шымкенте – на 5,9%.

Рост цен на сахар в Казахстане
Рост цен на сахар в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Примечательно, что на фоне постепенного роста цен производство сахара в Казахстане падает. За январь-май в Казахстане произвели всего 39,6 тыс. тонн сахара-сырца и рафинированного сахара, а также патоки – это в 3,4 раза меньше, чем было год назад. Более того, это минимальный показатель с 2020 года.

В мае средняя розничная цена на сахар-песок по стране составляла 420 тенге за килограмм. Это меньше, чем было год назад, но намного больше показателя 2021 года, когда за килограмм сахара просили всего 274 тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2126763-sahar-dorozhaet-a-ego-proizvodstvo-padaet-v-kazahstane/

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