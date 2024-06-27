Какую часть зарплаты казахстанцам предпенсионного возраста платит государство

В рамках казахстанской программы занятости для граждан предпенсионного возраста часть их зарплат в пределах 30 МРП оплачивает государство. Какие оклады они получают, читайте в материале NUR.KZ.

В Казахстане действует программа "Серебряный возраст". В рамках нее граждане старше 50 лет могут найти себе подходящую работу.

Срок участия в проекте рассчитан на три года. Однако после его завершения работодатели обязаны трудоустроить граждан еще минимум на год или до выхода на пенсию.

При этом государство берет на себя обязательство выплачивать участникам часть зарплаты.

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, размер субсидий в первый год составляет 70% от зарплаты, во второй – 65%, а в третий – 60%. Однако их максимальный размер равен 30 месячным расчетным показателям (МРП), то есть 110 760 тенге в 2024 году.

Стоит отметить, что в зависимости от региона зарплаты участников сильно отличаются. Так, например, участвующим в программе "Серебряный возраст" казахстанцам в среднем по стране платят 136,2 тыс. тенге. В Алматы их средняя зарплата составляет 98,8 тыс. тенге, а в Астане – 177,7 тыс. тенге.

Больше всего участникам платят в Восточно-Казахстанской и Кызылординской областях – в среднем по 200,3 тыс. и 180 тыс. тенге соответственно.

Всего по состоянию на 26 июня в стране насчитывается порядка 15,6 тыс. участников программы. В планах же увеличить число трудоустроенных до 19 060 человек. Чтобы принять участие в проекте, необходимо подать заявление в карьерный центр.

Напомним, в прошлом году в рамках "Серебряного возраста" было трудоустроено более 15 тыс. казахстанцев.