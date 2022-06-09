Токаев рассказал, как Казахстану вырваться "из ловушки среднего дохода"

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступает на пленарном заседании Совета иностранных инвесторов в Нур-Султане – президент рассказал о подходе, который поможет стране вырваться из ловушки среднего дохода, передает корреспондент NUR.KZ.

Токаев заявил, что заседание совета проходит на фоне напряженной международной обстановки – в новых условиях государству и бизнесу нужны новые "правила игры".

Президент добавил, что Казахстан вступил в новый этап развития, и рассказал о прошедшем в стране референдуме по внесению поправок в Конституцию.

"(Изменения – прим.ред.) направлены на пересмотр полномочий президента и усиление роли парламента, расширение возможностей для развития политических партий, совершенствование избирательного процесса, укрепление системы защиты прав и свобод человека.

При этом, мы убеждены, что осуществляемые политические реформы должны идти параллельно с комплексными экономическими преобразованиями. Именно такой подход позволит нам вырваться из ловушки среднего дохода и перейти на следующий уровень развития.

Поэтому мы реализуем новый экономический курс страны, нацеленный на построение подлинно рыночной, свободной и конкурентной экономики. Особое внимание мы также уделяем системному улучшению инвестиционного климата", – заявил Токаев.

Отметим, что президент выступает на заседании на английском языке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1973397-tokaev-rasskazal-kak-kazahstanu-vyrvatsya-iz-lovushki-srednego-dohoda/