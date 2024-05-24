Когда автомобили в Казахстане подешевеют, рассказал глава Минпромышленности

Министр промышленности и строительства в кулуарах сената рассказал об автопроизводстве в Казахстане и назвал сроки, когда в стране подешевеют автомобили, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр Канат Шарлапаев заявил, что Казахстан будет постепенно наращивать автопроизводство.

"В этом году цель – достичь 20% мелкоузловой сборки, в 2025 году – 30%, в 2026 году мы дойдем до 50% автомобилей, которые будут собираться мелкоузловой сборкой.

Сейчас ведется строительство двух заводов, суммарная мощность которых составляет 160 тысяч автомобилей в год. Первый завод будет выпускать 90 тысяч автомобилей трех китайских мультибрендовых марок в год", - сообщил министр.

Шарлапаева спросили, как это отразится на цене автомобилей в Казахстане.

"Конкретного прогноза, как будет формироваться ценообразование автомобильного рынка через пять лет, конечно же, нет.

Сложно спрогнозировать, что будет через пять лет, потому что не всегда можно быть уверенным, что произойдет через два дня. Но, как только мы произведем достаточно большое количество автомобилей за счет экономики и масштабов, конечно же, цена будет снижаться", - заявил глава Минпромышленности и строительства.

Напомним, ранее мы сообщали, что казахстанцы стали чаще покупать новые автомобили из автосалона. Только за март этого года жители Казахстана приобрели 15 928 новых автомобилей. Это сразу на 16,4% больше, чем годом ранее.

Также мы рассказывали, как казахстанцам выбрать машину "по карману" и не оказаться в долгах.

При этом в начале 2024 года сообщалось, что цены на автомобили в Казахстане резко снизились. Тогда же, в январе, аналитики высказали мнение, могут ли автомобили сильно подорожать в 2024 году.

Кроме того, в начале 2023 года в рамках рабочей поездки в Костанайскую область президент Касым-Жомарт Токаев посетил автомобильный завод Allur и запустил производство автомобилей Kia Sportage в Костанае.