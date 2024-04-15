Новые автомобили из салона стали чаще покупать в Казахстане

Всего за один март жители Казахстана приобрели 15 928 новых автомобилей. Это сразу на 16,4% больше, чем было год назад. Какие машины выбирали казахстанцы, читайте в материале NUR.KZ.

В Казахстане наблюдается явная проблема со стареющим автопарком – более половины всех авто старше 10 лет. Однако ситуация может постепенно измениться.

Согласно данным Казахстанского автомобильного союза (КАС), только в марте текущего года автосалонами страны было продано 15 928 легковых автомобилей, коммерческой техники и грузовиков. Это сразу на 16,4% больше, чем было в прошлом году. На "легковушки" пришлось 15 203 продажи.

В целом за первый квартал 2024 года казахстанцы купили 39 468 новых машин, что на 6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Какие авто чаще всего покупали казахстанцы

Согласно данным КАС, в марте в топ-5 попали следующие бренды:

Hyundai – 3 370 авто;

Kia – 1 810 авто;

Chevrolet – 1 374 авто;

Chery – 1 314 авто;

Changan – 1 215 авто.

Продажи новых авто в Казахстане. Источник: Казахстанский автомобильный союз

Примечательно, что в топ-20 популярных марок авто у казахстанцев попали сразу 11 китайских брендов. Если взять совокупные продажи, то в первом квартале 2024 года на них пришлось более трети (38,27%) всего спроса – 15 103 авто было продано за три месяца.

Напомним, о возможном повышении продаж китайских автомобилей эксперты предупреждали еще в 2022 году.

Продажи новых авто в Казахстане. Источник: Казахстанский автомобильный союз

Как считают в КАС, текущие показатели могут говорить о том, что казахстанцы стали чаще отдавать предпочтение новым автомобилям у официальных дилеров, выбирая надежность и юридическую защищенность.

Впрочем, действительно ли это тенденция или просто кратковременный всплеск спроса на рынке, можно будет понять только по итогам апреля.

В целом же на рынке сохраняется высокая конкуренция, а значит, у покупателей есть широкий выбор моделей по приемлемым ценам.