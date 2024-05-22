Как борются с неплательщиками алиментов в Казахстане

В Казахстане снизилось количество проблемных задолженностей по алиментам. В рамках борьбы с неплательщиками арестовывали их машины и выявляли скрытые доходы. Подробности читайте на NUR.KZ.

Алименты являются одной из форм финансовой поддержки семьи. Их платят не только мужчины на содержание своих детей, однако такая ситуация является одной из самых распространенных.

На самом деле в Казахстане существует настоящая проблема с неплательщиками алиментов – многие граждане избегают своих обязательств самыми разными способами. Например, ранее стало известно о казахстанце, который притворился мертвым, чтобы не платить алименты.

В целом же, как рассказали в Министерстве юстиции РК, в прошлом году на исполнении находилось 326 тыс. исполнительных документов о взыскании алиментов, из которых более 16 тыс. считались проблемными – их общий долг составлял 20,6 млрд тенге.

Однако ситуация постепенно улучшается, и по состоянию на 1 квартал текущего года количество проблемных производств сократилось на 25%, а общая сумма задолженности по алиментам снизилась на 31%.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Как решают проблемы с должниками

Работа с неплательщиками алиментов ведется разносторонняя. Например, сейчас Минюстом интегрируется информационная система, которая сможет выявлять возможное занижение заработной платы должников.

С другой стороны также ведется совместная работа с органами прокуратуры по выявлению у должников скрытых доходов, в том числе тех, что "капают" на электронные кошельки, брокерские счета и различные платежные системы.

Сотрудники ведомства вместе с полицией также проводят рейды и арестовывают автомобили должников. Всего в текущем году на специальную стоянку был выдворен 421 автомобиль и взыскано порядка 300 млн тенге.

Напомним, ранее стало известно, что порядка 15 тыс. казахстанцам запретили покидать страну из-за их долгов по алиментам.

Примечательно, что под удар сотрудников Минюста попадали не только должники, но и частные судебные исполнители (ЧСИ), которые допускают различные нарушения во время взыскания долгов. По итогу в текущем году уже четыре ЧСИ были лишены своих лицензий.

Напомним, ранее для борьбы с проблемными задолженностями в Казахстане предложили создать специальный государственный алиментный фонд.