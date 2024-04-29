Топ самых востребованных профессий до 2030 года составили в Казахстане

В период до 2030 года в Казахстане будет высокий спрос на учителей, бухгалтеров, водителей и на других специалистов. Какие профессии попали в список востребованных, узнали журналисты NUR.KZ.

Некоторые профессии могут оказаться наиболее востребованными на рынке труда. Например, ранее стало известно, что в Казахстане наблюдается острый дефицит врачей, а работодателям приходится соревноваться друг с другом, чтобы переманить молодых специалистов в свою больницу.

Существует спрос и на учителей. Например, аналитики считают, что только в 2024 году стране понадобится порядка 364 тыс. специалистов из сферы образования. При этом, как передает Министерство труда и социальной защиты населения РК, эта потребность будет только расти.

Так, в топ-25 самых востребованных профессий до 2030 года попали сразу шесть педагогических направлений:

учителя средней школы по общественным наукам – 35 тыс. человек;

воспитатели в дошкольном образовании – 32 тыс. человек;

учителя средней школы по естественным наукам – 31 тыс. человек;

учителя начальной школы – 26 тыс. человек;

иные учителя средней школы – 16 тыс. человек;

учителя средней школы по математическим наукам – 12 тыс. человек.

Учитель. Иллюстративное фото: pixabay.com

В целом же, помимо учителей, в число самых востребованных также попали:

бухгалтеры – 93 тыс. специалистов до 2030 года;

охранники и инкассаторы – 77 тыс. человек;

продавцы магазинов и их помощники – 77 тыс. человек;

водители – 44 тыс. человек. Стоит отметить, что спрос на них уже начал расти – ранее мы рассказывали о том, какие зарплаты предлагают работодатели водителям;

средний медицинский персонал – 33 тыс. человек.

В топе также оказались и рабочие профессии: сантехники, сварщики, строители и фермеры.

В целом, согласно прогнозу экспертов из Центра развития трудовых ресурсов, спрос на новых наемных работников, включая новый спрос и спрос по замещению, за 7 лет совокупно может составить от 1,2 млн до 2,2 млн человек в зависимости от развития ситуации на рынке труда. В базовом прогнозе ожидается потребность в 1,9 млн специалистов.

Впрочем, для рядовых граждан важна не только потребность со стороны работодателей, но их готовность платить адекватные зарплаты. Ранее аналитики выяснили, какую зарплату в среднем хотят получать казахстанцы.