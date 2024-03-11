Цены на жилье внезапно снизились в Алматы

В феврале цены на жилье выросли в Казахстане. Однако исключением стал Алматы, где снижение произошло во всех категориях. О том, сколько сейчас стоят квадратные метры, читайте в материале NUR.KZ.

В первый месяц 2024 года вторичное жилье в Казахстане дешевело – за январь цены снизились на 0,4%. На первичном рынке между тем был зафиксирован незначительный прирост на 0,2%, а стоимость арендной жилой недвижимости и вовсе не претерпела никаких серьезных изменений.

При этом такое "затишье" продлилось недолго. Уже в феврале, согласно данным Бюро национальной статистики, месячный рост цен на новое жилье ускорился до 0,4%, а вторичка перестала дешеветь и подорожала сразу на 1,7% за месяц. Рынок аренды стал исключением – здесь цены за тот же период снизились на 1,2%.

Сильнее всего первичное жилье подорожало в Актобе – сразу на 10% за месяц. А в Астане зафиксировано самое сильное подорожание "вторички" – плюс 5,3%. Значительный рост цен на вторичном рынке также был замечен в Талдыкоргане – плюс 3,9%.

В то же время в Алматы цены снизились, причем это касается как вторичного (минус 1,4% за месяц) и первичного (минус 0,4%) рынков, так и арендного жилья (минус 2,9%). Такое произошло впервые за долгое время.

Вполне возможно, что свою роль в этом снижении могли сыграть землетрясения, которые в последние месяцы почувствовали жители мегаполиса. Напомним, многие алматинцы после сильных толчков начали искать жилье в частном секторе и даже в других городах, в том числе в Астане.

В годовом разрезе сильных изменений нет. "Первичка" в среднем по Казахстану на текущий момент стоит примерно на 3% дороже, чем в феврале 2023 года, а вторичное жилье – наоборот, на 3,3% дешевле. При этом арендное жилье показывает годовой рост цен на 2,9% за год.

Изменение цен ны рынке жилья Казахстана. Источник: Бюро национальной статистики

Таким образом, с учетом изменения цен средняя стоимость квадратного метра жилья в Казахстане установилась следующей:

первичный рынок – 488 571 тенге;

вторичный рынок – 501 858 тенге;

рынок аренды – 4 212 тенге.

При этом самая дорогая недвижимость согласно данным аналитиков, в феврале продавалась именно в столице Казахстана. Здесь один "квадрат" на первичном рынке стоит порядка 581 648 тенге, а на вторичном – 606 174 тенге.

Для сравнения: средняя стоимость в Алматы составила 571 938 тенге и 597 476 тенге соответственно. Зато здесь по-прежнему самое дорогое арендное жилье – 5 213 тенге за квадратный метр.

Самое дешевое первичное жилье можно найти в Актобе – всего 279 029 тенге за квадратный метр. Кокшетау отличился самыми низкими ценами на вторичном рынке – в среднем 296 465 тенге за "квадрат".

Средняя стоимость квадратных метров в городах Казахстана. Источник: Бюро национальной статистики

Таким образом, можно отметить, что рост цен на рынке недвижимости начал ускоряться, однако эта ситуация наблюдается не везде. В свою очередь Алматы, один из городов с самой дорогой недвижимостью в Казахстане, сейчас переживает снижение цен во всех категориях, однако это явление может быть временным.