Могут ли казахстанцев заставить работать в праздники

Обычно работа в праздники допускается только с согласия самого работника. Однако бывают исключения, например, во время ЧС. Оплата при этом должна быть повышенная. Подробности читайте на NUR.KZ.
Казахстанцев впереди ждут сразу три выходных: 7, 8 и 9 мая. Однако в эти дни будут отдыхать не все работники, ведь Трудовой кодекс РК (ТК РК) предусматривает различные ситуации, когда работать придется и в праздники.
"Работа в выходные и праздничные дни допускается с письменного согласия работника или по его просьбе на основании акта работодателя", – обратил внимание автор Telegram-канала "Право знать" на статью 85 ТК РК.
То есть насильно заставить работать в праздники дни никто не может, однако в 86 статье кодекса перечислены исключения, которые позволяют работодателю привлечь на работу своих сотрудников без их согласия:
- предотвращения чрезвычайных ситуаций, стихийного бедствия или производственной аварии либо немедленного устранения их последствий;
- предотвращения и расследования несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью, гибели или порчи имущества;
- выполнения неотложных, заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных подразделений.
Как видно, все ситуации не связаны с обычной прихотью начальства. Также стоит отметить, что письменное согласие работников и издание акта работодателя не требуются при привлечении на работу сотрудников, работающих по графику сменности или вахтовым методом, если их дежурство выпадает на праздничные дни.
При этом запрещено привлекать на работу в выходные или праздники беременных женщин, предоставивших работодателю соответствующую справку.
Остальным казахстанцам между тем важно помнить, что, отработав в выходные или праздники, согласно статье 109 ТК РК, за работу в выходные и праздничные дни работнику по его желанию предоставляется другой день отдыха или производится оплата.
При этом работа оплачивается по повышенному тарифу – согласно условиям трудового или коллективного договоров и (или) акта работодателя, но не ниже чем в полуторном размере исходя из дневной (часовой) ставки работника.
Напомним, что работодатель должен доплатить сотруднику и в других случаях, например, при задержке зарплаты.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2097008-mogut-li-kazahstancev-zastavit-rabotat-v-prazdniki/