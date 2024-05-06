Могут ли казахстанцев заставить работать в праздники

Обычно работа в праздники допускается только с согласия самого работника. Однако бывают исключения, например, во время ЧС. Оплата при этом должна быть повышенная. Подробности читайте на NUR.KZ.

Казахстанцев впереди ждут сразу три выходных: 7, 8 и 9 мая. Однако в эти дни будут отдыхать не все работники, ведь Трудовой кодекс РК (ТК РК) предусматривает различные ситуации, когда работать придется и в праздники.

"Работа в выходные и праздничные дни допускается с письменного согласия работника или по его просьбе на основании акта работодателя", – обратил внимание автор Telegram-канала "Право знать" на статью 85 ТК РК.

То есть насильно заставить работать в праздники дни никто не может, однако в 86 статье кодекса перечислены исключения, которые позволяют работодателю привлечь на работу своих сотрудников без их согласия:

предотвращения чрезвычайных ситуаций, стихийного бедствия или производственной аварии либо немедленного устранения их последствий;

предотвращения и расследования несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью, гибели или порчи имущества;

выполнения неотложных, заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных подразделений.

Как видно, все ситуации не связаны с обычной прихотью начальства. Также стоит отметить, что письменное согласие работников и издание акта работодателя не требуются при привлечении на работу сотрудников, работающих по графику сменности или вахтовым методом, если их дежурство выпадает на праздничные дни.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

При этом запрещено привлекать на работу в выходные или праздники беременных женщин, предоставивших работодателю соответствующую справку.

Остальным казахстанцам между тем важно помнить, что, отработав в выходные или праздники, согласно статье 109 ТК РК, за работу в выходные и праздничные дни работнику по его желанию предоставляется другой день отдыха или производится оплата.

При этом работа оплачивается по повышенному тарифу – согласно условиям трудового или коллективного договоров и (или) акта работодателя, но не ниже чем в полуторном размере исходя из дневной (часовой) ставки работника.

Напомним, что работодатель должен доплатить сотруднику и в других случаях, например, при задержке зарплаты.