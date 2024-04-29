Режим ЧС хотят ввести в Жезказгане

В областном центре Ұлытау - Жезказгане - хотят объявить режим ЧС природного характера. Проект соответствующего решения появился на портале "Открытые НПА", передает NUR.KZ.

Документом предлагается объявить чрезвычайную ситуацию природного характера местного масштаба на территории города Жезказган области Ұлытау.

В случае объявления режима ЧС руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации природного характера будет назначен замакима Жезказгана Ербол Кусаинов.

В акимате города Tengrinews.kz сообщили, что причина объявления ЧС - паводки. Жители пишут, что их дома топит, а скот погибает.

Ожидается, что решение по объявлению ЧС будет принято сегодня.

Напомним, в этом году из-за паводка режим ЧС местного масштаба был объявлен в девяти областях страны - Абай, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, ЗКО, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Ұлытау.

Сейчас сложная ситуация сохраняется в Атырауской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях.

Помимо этого, в некоторых районах Актюбинской области также еще борются с паводками. Ранее сообщалось, что одно из сел региона почти полностью ушло под воду.

Между тем правительство разработало механизмы поддержки пострадавших от паводка граждан, которые уже применяются в подтопленных регионах. В частности, речь идет о строительстве новых домов.

Позже сообщалось, что казахстанцам будут возмещать ущерб за утраченное либо испорченное из-за паводков имущество первой необходимости.

Пострадавшим от паводков также производятся выплаты от государства. Сообщалось, что свыше 8,8 тыс. казахстанских семей получили государственную поддержку после паводков. На днях также стало известно, что пострадавшие от паводков получат дополнительно более 550 тыс. тенге. Возместят ущерб и пострадавшим от паводков предпринимателям.