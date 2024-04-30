Подсолнечное масло продолжает дешеветь в Казахстане

Несмотря на высокую инфляцию, не все товары в Казахстане растут в цене. Например, исключением стало растительное масло, которое за год подешевело на 23,5%. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

По итогам марта годовая инфляция в Казахстане составила 9,1% – продовольственные товары за год подорожали на 6,9%. Это самый высокий показатель среди всех остальных стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Однако не все в Казахстане рекордными темпами растет в цене – есть и свои исключения, например, растительное масло. Согласно данным портала EnergyProm, по итогам марта текущего года розничные цены на растительное масло в стране снизились на 23,5% за год.

Примечательно, что подсолнечное масло подешевело еще сильнее – сразу на 24,6%, а вот оливковое, наоборот, подорожало на 18,7%.

Среди регионов сильнее всего цены на растительное масло снизились в Карагандинской области – минус 33,5%. В Алматы снижение составило 21,1%, в Астане – 21,4%, а в Шымкенте – 33,2%.

Наименьшее удешевление растительного масла было зафиксировано в области Ұлытау – лишь на 14,5%. Следом идут Северо-Казахстанская и Туркестанская области – минус 18,5% и 18,8% соответственно.

Изменение цен на растительное масло в Казахстане. Источник: energyprom.kz

Примечательно, что, несмотря на снижение цен, в Казахстане увеличивается собственное производство. Так, по итогам первого квартала текущего года в стране произвели 194,4 тыс. тонн растительного масла – это сразу на 13,4% больше, чем было годом ранее.

Напомним, дешеветь растительное масло начало еще летом 2023 года – тогда было зафиксировано первое за пять лет снижение цен.