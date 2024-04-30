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Услуги похоронных организаций сильно подорожали в Казахстане

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Похоронная процессия
Похороны. Иллюстративное фото: kzenon/Getty Images

За последний год стоимость услуг похоронных организаций в среднем по Казахстану выросла сразу на 13%. А вот обращаться к ним стали реже. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

В казахстанской сфере платных услуг цены за год выросли в среднем на 13,2%. В основном такой рост связан с подорожанием коммунальных услуг.

Однако цены выросли не только на них, но и, например, на услуги похоронных организаций. Согласно данным Finprom, по итогам марта 2024 года ритуальные услуги подорожали на 0,1% за месяц и сразу на 13% за год. Это притом, что в прошлом году цены уже успели вырасти на 24,6%.

Впрочем, стоит отметить, что сразу в семи регионах страны цены никак не изменились. Сильнее всего похороны подорожали в Западно-Казахстанской области – сразу на 39,4% за год. Следом идут область Абай и Астана: на 30,5% и на 30,3% соответственно.

Меньше всего ритуальные услуги подорожали в Жамбылской области и в Алматы: на 1,2% и на 1,7% соответственно. В Шымкенте цены выросли на 10,1% за год.

Рост цен на услуги похоронных услуг в Казахстане
Рост цен на услуги похоронных услуг в Казахстане. Инфографика: finprom.kz

Примечательно, что одной из причин роста цен обычно является повышенный спрос. Однако, судя по данным аналитиков, смертность в стране за последний год упала на 3%, а общий объем услуг похоронных организаций снизился сразу на 43%.

Напомним, в некоторых случаях государство может назначить родственнику умершего, который занимается похоронами, выплату на погребение. О том, кому она положена, можно узнать в нашем материале.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2093606-uslugi-pohoronnyh-organizaciy-silno-podorozhali-v-kazahstane/

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