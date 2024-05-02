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Красота требует средств: товары для личной гигиены подорожали в Казахстане

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Девушка с косметической маской на лице
Девушка. Иллюстративное фото: freepik.com

По итогам марта 2024 года товары личного пользования в Казахстане подорожали на 9,9% за год. Особенно сильно выросла средняя стоимость дезодорантов – на 15%. О росте цен читайте на NUR.KZ.

В Казахстане непродовольственные товары по итогам марта подорожали на 8,2% за год. Однако в некоторых категориях были зафиксированы более высокие темпы роста цен.

Так, например, как передает портал EnergyProm, товары личного пользования за год стали дороже в среднем на 9,9%.

Что сильнее всего подорожало

Сильнее всего в стране подорожали дезодоранты – сразу на 15%. Следом идут гели для душа – 12,8% и кремы для рук – 12,6%.

Также заметно подорожали зубные пасты (плюс 11,8%), шампуни (плюс 11,1%), туалетное мыло (плюс 10,6%), пена и гель для бритья (плюс 10,5%), а также краска для волос (плюс 10,3%) и зубные щетки (плюс 9,7%).

Бритвенные станки подорожали также, как в среднем непродовольственные товары, то есть на 8,2% за год, а кремы для лица и детское мыло показали прирост заметно ниже – на 7% и 4,7% соответственно.

Примечательно, что товары для гигиены и ухода сильнее всего подорожали в Северо-Казахстанской области – сразу на 16,6%. На втором месте оказалась Жамбылская область с приростом в 14,5%, а третье место досталось Алматинской области – плюс 14,2%.

Область Абай показала самый низкий рост цен – всего на 3,2% за год. В Астане цены выросли на 12,3%, в Алматы – на 8,1%, а в Шымкенте – на 8%.

Рост цен на средства гигиены
Рост цен на товары личного пользования. Инфографика: energyprom.kz

Стоит отметить, что рынок товаров личного пользования в Казахстане практически полностью принадлежит иностранцам. Как отмечают аналитики, местное производство не справляется практически ни с одной категорией продукции в секторе, а где-то вовсе его нет.

Такая ситуация происходит не только в сфере непродовольственных товаров. Казахстан имеет импортозависимость и по некоторым продуктам питания, в том числе он зависит и от поставок сахара.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2094692-krasota-trebuet-sredstv-tovary-dlya-lichnoy-gigieny-podorozhali-v-kazahstane/

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