Вернулись ли цены на сахар к "доажиотажному" уровню в Казахстане

За последний год сахар сильно подешевел в Казахстане. В феврале средняя цена за килограмм составила 391 тенге, что, впрочем, намного выше, чем было в 2022 году. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

По итогам марта 2024 года сахар в Казахстане подорожал на 3,2% за месяц. Тем не менее, в годовом разрезе он все еще стоит дешевле – примерно на 10,1%.

Однако, если рассматривать цены, которые были в "доажиотажные" годы, они все равно окажутся выше. Как сообщает портал EnergyProm, средняя стоимость килограмма сахара в феврале 2024 года составила 391 тенге.

Это дешевле, чем было в 2023 году (458 тенге), однако дороже, чем было в начале 2022 года (296 тенге). Такие низкие цены можно было увидеть еще до того, как казахстанцы столкнулись с дефицитом сахара и продукт начал резко дорожать.

Средняя стоимость килограмма сахара. Инфографика: energyprom.kz

Напомним, что в марте 2022 года начался ажиотажный спрос на сахар, который привел к бесконтрольному росту цен. Тогда ценники во многих торговых точках превысили 700 тенге. А средняя стоимость продукта выросла сразу на 51,5% за год.

Впоследствии цены постепенно начали снижаться, и в 2023 году они опустились до 458 тенге в среднем по стране.

Стоит отметить, что по сравнению с мартом прошлого года сахарный песок подешевел во всех регионах Казахстана. Заметнее всего цены снизились в Актюбинской области – на 15,2%. Следом идут область Абай и Карагандинская область – минус 14,9% и минус 14% соответственно.

В Алматы средняя стоимость сахара уменьшилась на 9% за год, а в Астане и Шымкенте – на 9,4% в каждом из городов.

Изменение цен на сахар в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Примечательно, что на фоне снижения цен в Казахстане сокращается и производство сахара. Так, например, за январь-февраль в стране произвели всего 15,5 тыс. тонн тростникового, свекольного и рафинированного сахара – это сразу в 4 раза меньше, чем было в аналогичном периоде 2023 года, и на 40,3% меньше показателя 2022 года.

Производство сахара в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Таким образом, можно отметить тот факт, что сейчас сахар стоит заметно дешевле, чем годом ранее. Однако цены до сих пор намного выше тех, что фиксировались в "доажиотажный" период. При этом в стране заметно сокращается собственное производство, что может привести к увеличению импорта в будущем.