Какие зарплаты предлагают казахстанским водителям

В Казахстане растет спрос на водителей, особенно в крупных городах. На этом фоне заметно выросли и зарплаты, которые им предлагают – в среднем до 317 тыс. тенге. Подробности читайте на NUR.KZ.

В Казахстане всегда будут существовать профессии, в которых крайне нуждаются работодатели. В 2024 году, например, наблюдается повышенный спрос на учителей и врачей.

Вместе с этим, как отмечают аналитики платформы по поиску работы HeadHunter, в стране активно растет водительский рынок, причем это касается как востребованности профессии, так и уровня зарплат.

Как оказалось, особенно востребованы водители в крупных городах, таких как Алматы, Астана, Уральск и Костанай. Здесь предлагаемые зарплаты оказываются наиболее привлекательными – таксистам, дальнобойщикам, водителям автозаправщиков и водителям-экспедиторам готовы платить от 500 тыс. до 1,2 млн тенге на руки.

В целом же по стране средняя предлагаемая зарплата у водителей в 2023 году выросла на 25% – до 317 тыс. тенге. Что касается медианной зарплаты, то она превысила 249 тыс. тенге.

Медианный показатель определяет точную середину в зарплатной сетке, когда половина работников получает меньше указанной суммы, а другая – больше.

Что касается текущего спроса на водителей, то за последний год он вырос на 58%. Чаще всего компании и частные работодатели искали водителей в Алматы, Астане, Караганде и Костанае.

Примечательно, что в каждой второй вакансии указывается на возможность оформления по трудовому договору, что положительно влияет на социальную защищенность самих водителей.