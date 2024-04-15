В каких специалистах будут нуждаться казахстанские работодатели в 2024 году

Эксперты считают, что самыми востребованными профессиями в 2024 году станут учителя и средний медицинский персонал. Кто еще будет нужен казахстанским работодателям, читайте в материале NUR.KZ.

Экономическая ситуация диктует свои условия, и не всегда выбранная в университете профессия может оказаться востребованной в будущем. Так, например, ранее мы рассказывали о том, что в Казахстане наблюдается острый дефицит врачей.

Однако, как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, более востребованными в 2024 году окажутся учителя. В целом, согласно базовому сценарию Центра трудовых ресурсов, на текущий год ожидается, что стране будет необходимо порядка 364 тыс. специалистов из сферы образования. В том числе:

учителя средней школы по общественным наукам ( 31 тыс. вакансий );

); воспитатели в дошкольном образовании ( 27 тыс. );

); учителя начальной школы ( 20 тыс. );

); учителя средней школы по естественным наукам ( 17 тыс. );

); учителя средней школы по математическим наукам ( 16 тыс. );

); другие преподаватели в области специального образования (12 тыс.).

Помимо учителей, в топ-10 самых востребованных в 2024 году квалифицированных профессий, согласно прогнозу, также вошли:

средний медицинский персонал по уходу ( 23 тыс. вакансий ) – в целом в сфере здравоохранения, при базовом сценарии, ожидается потребность в 105 тыс. специалистов;

) – в целом в сфере здравоохранения, при базовом сценарии, ожидается потребность в работники по уходу за больными, за исключением на дому ( 19 тыс. );

); бухгалтеры ( 15 тыс. );

); повара (13 тыс.);

Другими словами, в текущем году самыми востребованными специалистами будут те, кто занят в сферах образования и здравоохранения, а также бухгалтеры и повара.

В целом эксперты ожидают, что в зависимости от сценария развития (пессимистичный, базовый или оптимистичный) на электронной бирже труда в 2024 году будет опубликовано от 1,15 млн до 1,3 млн вакансий.

Напомним, ранее стало известно, что в среднем казахстанцы, которые ищут работу, ожидают, что им будут платить порядка 370 тыс. тенге. Такой вывод сделали эксперты, проанализировав порядка 400 тыс. резюме.