В каких специалистах будут нуждаться казахстанские работодатели в 2024 году

Эксперты считают, что самыми востребованными профессиями в 2024 году станут учителя и средний медицинский персонал. Кто еще будет нужен казахстанским работодателям, читайте в материале NUR.KZ.
Экономическая ситуация диктует свои условия, и не всегда выбранная в университете профессия может оказаться востребованной в будущем. Так, например, ранее мы рассказывали о том, что в Казахстане наблюдается острый дефицит врачей.
Однако, как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, более востребованными в 2024 году окажутся учителя. В целом, согласно базовому сценарию Центра трудовых ресурсов, на текущий год ожидается, что стране будет необходимо порядка 364 тыс. специалистов из сферы образования. В том числе:
- учителя средней школы по общественным наукам (31 тыс. вакансий);
- воспитатели в дошкольном образовании (27 тыс.);
- учителя начальной школы (20 тыс.);
- учителя средней школы по естественным наукам (17 тыс.);
- учителя средней школы по математическим наукам (16 тыс.);
- другие преподаватели в области специального образования (12 тыс.).
Помимо учителей, в топ-10 самых востребованных в 2024 году квалифицированных профессий, согласно прогнозу, также вошли:
- средний медицинский персонал по уходу (23 тыс. вакансий) – в целом в сфере здравоохранения, при базовом сценарии, ожидается потребность в 105 тыс. специалистов;
- работники по уходу за больными, за исключением на дому (19 тыс.);
- бухгалтеры (15 тыс.);
- повара (13 тыс.);
Другими словами, в текущем году самыми востребованными специалистами будут те, кто занят в сферах образования и здравоохранения, а также бухгалтеры и повара.
В целом эксперты ожидают, что в зависимости от сценария развития (пессимистичный, базовый или оптимистичный) на электронной бирже труда в 2024 году будет опубликовано от 1,15 млн до 1,3 млн вакансий.
Напомним, ранее стало известно, что в среднем казахстанцы, которые ищут работу, ожидают, что им будут платить порядка 370 тыс. тенге. Такой вывод сделали эксперты, проанализировав порядка 400 тыс. резюме.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2085044-v-kakih-spetsialistah-budut-nuzhdatsya-kazahstanskie-rabotodateli-v-2024-godu/