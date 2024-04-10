Как росла зарплата и на что ее хватало в Казахстане

За последние 10 лет средняя зарплата в Казахстане выросла более чем в три раза. В 2024 году на средний оклад можно купить почти 1 800 литров бензина. На что еще хватит этих денег, читайте на NUR.KZ.

По сравнению с 1993 годом средняя зарплата в Казахстане выросла почти в три тысячи раз. Естественно, тут сыграли свою роль не только рост самих окладов, но также инфляция, девальвация тенге, курс доллара и многие другие факторы.

Однако, если взять более скромный временной отрезок, например, в 10 лет, то можно заметить, что средняя номинальная зарплата в стране также росла.

Согласно данным Института экономических исследований (ERI), в период с 2013 по 2023 годы номинальная зарплата выросла более чем в три раза – с 108 640 тенге до 360 765 тенге. Здесь следует учитывать, что взята средняя сумма за каждый год, тогда как для каждого квартала был определен свой показатель, например, в 4 квартале 2023 года средняя зарплата составляла 393 605 тенге.

Однако важна не только сумма, которую в среднем получают казахстанцы, а то, сколько товаров они могут на нее купить. И здесь также заметен рост.

Если в 2013 году на среднюю номинальную зарплату можно было приобрести 1 065 литров бензина марки АИ-92, то в в 2023 году этот показатель вырос до 1 760 литров.

При этом сразу выделяется из общей картины 2017 год. Тогда зарплата выросла на 19,41% за два года – с 125 335 тенге до 149 663 тенге. Однако это не привело к росту покупательной способности граждан – общий объем товаров, которые можно было купить на эту сумму, за год сильно уменьшился.

Впрочем, последний год эту картину исправил. В целом, даже несмотря на бушующую последние два года инфляцию, казахстанцы могут позволить себе больше товаров, чем в 2020 году, когда средний оклад составлял лишь 212 634 тенге.

Например, в 2023 году средней зарплаты хватило бы на 947 литров молока, а в 2020 году – лишь на 844 литра. Говядины из списка социально значимых продовольственных товаров в 2023 году можно было купить порядка 139 килограммов, а в 2020 году – 113 килограммов.

Аналогичная картина с мукой (962 против 911 килограммов) и картофелем (2 122 против 1 916 килограммов).

Средняя зарплата в Казахстане. Данные: Институт экономических исследований

Впрочем, спустя десять лет некоторые вещи остаются неизменными. Например, как в 2013 году сельское хозяйство считалось самой низкооплачиваемой сферой, такой оно и осталось в 2023 году.

Кроме того, текущий рост зарплат почти полностью съедается инфляцией, а значит те казахстанцы, у которых оклады растут, почти не чувствуют повышения своей покупательной способности, а те, у кого они не менялись, заметно обеднели.