Почти в три тысячи раз выросла средняя зарплата в Казахстане за 30 лет

Когда у Казахстана появилась своя валюта, средняя зарплата в стране составляла всего 128 тенге. За 30 лет она выросла почти в три тысячи раз. Как менялись доходы в тенге, узнали журналисты NUR.KZ.

Сегодня тенге отмечает свое 30-летние. Как рассказывают аналитики Telegram-канала Первого кредитного бюро Data Hub, за свое существование казахстанская валюта переживала как взлеты, так и падения. После ее создания в 1993 году стоимость одного доллара приравняли к 4,69 тенге.

В 2003 году, то есть спустя десять лет, официальный курс доллара составлял уже 149,6 тенге, а в 2013 году – 152,1 тенге. На сегодня, по официальному курсу Национального банка РК, один доллар стоит 463,5 тенге.

Впрочем, рос не только курс доллара, но и зарплаты в стране. Так, в 1993 году среднестатистический казахстанец получал всего 128 тенге, или 24,3 доллара по тому курсу. Как отмечают аналитики, это крайне мало даже с учетом обесценения доллара: в нынешних ценах это всего 51 доллар.

Спустя 10 лет казахстанцы получали уже не сотни, а тысячи тенге. Средняя зарплата составляла 23 тыс. тенге, или 155 долларов. А если учесть инфляцию, то 260 долларов на сегодня.

К 2013 году показатель достиг 109,1 тыс. тенге, или 717 долларов (примерно 950 долларов по сегодняшним ценам). А в третьем квартале 2023 года средняя зарплата составила уже 350,5 тыс. тенге, или 770 долларов.

Средние зарплаты в Казахстане с 1993 по 2023 годы. Инфографика: Telegram-канал Data Hub

Таким образом, несмотря на сильное ослабление тенге (почти в 100 раз за 30 лет), в реальности средняя зарплата казахстанцев за это время все равно выросла – почти в три тысячи раз или примерно в 15 раз с учетом курса доллара и его инфляции.